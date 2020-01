Plötzliche Blutung schwächt Autofahrer

In Folge einer akuten Blutung ist am Montagabend ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Steinenbach und Blönried von der Fahrbahn abgekommen und am Ende in der Steinenbacher Ach stehen geblieben.

Gegen 19.35 Uhr fuhr der 60-Jährige laut Polizei auf der K 7958 in Richtung Blönried. Etwa 200 Meter nach dem Bahnübergang Steinenbach verlor er wegen einer plötzlich auftretenden, starken Blutung die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Acker. Sein Mercedes kam letztendlich in der Steinenbacher Ach zum Stillstand. Von dort aus konnte der 60-Jährige noch telefonisch um Hilfe rufen. Allerdings war seine Beschreibung des Unfallortes sehr vage, weshalb zunächst eine Suchaktion gestartet werden musste, die zum Glück erfolgreich endete.

Geschwächt und unterkühlt wurde der Mann aus seinem Auto gerettet und von Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Zur weiteren Behandlung kam er ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.