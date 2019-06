Plötzlich Pinkeln: Vortrag beleuchtet Tabuthema Inkontinenz

Von Schwäbische Zeitung

Kilometer langer Stau: Im Bereich der Aral-Tankstelle in Kressbronn ist laut Polizeiangaben um 13.10 Uhr ein Kieslaster umgekippt.

Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Der Lastwagen war von der Bundesstraße 467 her kommend auf dem Weg zur Auffahrt der Bundesstraße 31 in Richtung Lindau. Vermutlich fuhr der Mann zu schnell in die Kurve, weshalb sich die Kiesladung verschob und das Fahrzeug zur Seite kippte.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz - die Strecke ist derzeit ab Abzweigung Kressbronn von ...