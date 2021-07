Pilgerwanderung nach Aulendorf

Zu einem Pilgertag lädt das Projekt Pilgerheiligtum von Schönstatt zusammen mit dem Verein Oberschwäbischer Pilgerweg am Samstag, 31. Juli, ein. Die Pilgerwanderung auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg beginnt um 10 Uhr in der Schlosskirche in Altshausen und führt zum Schönstattzentrum nach Aulendorf. Pfarrer Franz Xaver Weber, ehemaliger Superior im Kloster Sießen und das Ehepaar Egon und Rita Oehler werden die Pilgergruppe führen und begleiten. Auf dem rund zwölf Kilometer langen Weg gibt es neben spirituellen Impulsen auch Zeiten der Stille, des Gebets und des gemeinsamen Singens. Im Schönstattzentrum in Aulendorf können sich die Pilger bei Kaffee und Kuchen etwas stärken. Höhepunkt und Abschluss ist die Feier einer Heiligen Messe die Pfarrer Weber mit den Pilgern um 16.30 Uhr feiert. Die Rückfahrt nach Altshausen wird organisiert und erfolgt ab 17.30 Uhr. Die Kosten inklusive Kaffee und Kuchen betragen zehn Euro. Anmeldung und Infos bei Schwester Lucia-Maria Metzler unter 07457 / 72162 oder beim Ehepaar Egon und Rita Oehler unter 07581 / 2743. Anmeldeschluss ist der 24. Juli. Foto: privat