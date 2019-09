Pilgern für den Frieden: „Go for Peace“

Wer für den Frieden pilgern möchte, der kann sich laut Mitteilung am Sonntag, 29. September, mit dem Schönstattzentrum Aulendorf auf den Weg machen.

Eine Gruppe startet mit Silvia Kellinger und Berti Butscher um 10 Uhr an der Kapelle in Tannweiler. Die Gehzeit auf der zehn Kilometer langen Strecke beträgt zweieinhalb Stunden. Eine weitere Gruppe startet um 10.30 Uhr mit dem Ehepaar Reck-Zuchotzki an der Seebachhalle in Ebersbach. Die Gehzeit auf der sechs Kilometer langen Strecke beträgt eineinhalb Stunden.

An der Kirche in Otterswang trifft sich zudem um 11 Uhr eine Gruppe mit den Familien Branz und Denkinger. Die drei Kilometer lange Strecke ist besonders für Familien mit Kinderwagen geeignet. Die Gehzeit beträgt rund eine Stunde.

Die Ankunft am Kapellchen im Schönstatt-Zentrum ist gegen 13.30 Uhr vorgesehen. Abschluss und Höhepunkt des Tages ist um 15 Uhr der Friedensgottesdienst beim Kapellchen (bei schlechtem Wetter im Vortragssaal).

Es gibt Kaffee, Kuchen und Getränke (kostenpflichtig). Eine Anmeldung bis spätestens 19. September sowie Information per E-Mail an wallfahrt.aulendorf@schoenstatt.de oder unter Telefon 07525 / 92340.