„Picknick im Park“ startet am 1. Juli

Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr geht der Kleinkunstverein Aulendorf, allen voran die Organisatoren der Veranstaltungsreihe „Picknick im Park“, Florian Angele und Robert Huber, am Sonntag, 1. Juli, in die zweite Runde. Wie Angele im Gespräch mit der SZ berichtete, hat sich am Konzept nichts Grundlegendes geändert.

Bei freiem Eintritt ist wieder Chillen, Picknick, Live-Musik und Kabarett im Hofgartenpark angesagt. Und wer sich traut, kann die offene Bühne für einen eigenen Auftritt nutzen. „Programmtechnisch ist es vielleicht etwas musiklastiger als im letzten Sommer, aber sonst läuft es gleich ab“, erklärte Angele. Sollte allerdings Deutschland ins Finale der Fußballweltmeisterschaft kommen, fällt der Picknick-im-Park-Termin am 15. Juli aus. „Das sind wir den Fußballfans schuldig und wir wollen den Public-Viewing-Veranstaltungen auch keine Konkurrenz machen!“ Ansonsten ist an diesem Termin ein „Zusammabraut’s“ geplant.

Im vergangenen Jahr war die Veranstaltungsreihe als ein Projekt des OEW-Kultursommers vom Landkreis mit 8000 Euro gefördert worden; dieses Jahr müssen die Organisatoren ohne diesen Förderbetrag auskommen. Dafür springt die Stadt mit einen Zuschuss von maximal 4000 Euro aus dem Kulturförderungsprogramm ein, und auch die Bürgerstiftung schießt 2000 Euro zu. Zudem würden Thomas Halder, Heiner Schupp und Max Blatter Bühne, Anlage und Technik zur Verfügung stellen, führte Angele weiter aus und fügte in seiner urschwäbischen Art hinzu: „Für all des send mir natürlich dankbar, oder no me, ohne dia Sponsoren wäre die Durchführung oifach nicht zu stemmen!“

Für Aufbau und Ausschank dürften sich aber gerne noch freiwillige Helfer bei ihm melden, sagte er lachend und der Rest der Ausgaben werde dann sicher über die „Sammlung mit dem Hut“ bei den Veranstaltungen hereinkommen, ist er sehr zuversichtlich. Jetzt muss, wie bei allen Freiluftveranstaltungen, nur noch das Wetter mitspielen. Auch wenn die Möglichkeit besteht, kurzfristig ins Sudhaus umziehen, wäre das dann eben kein richtiges „Picknick im Park“.