„Pflegestufe Null“ rockt die Seniorenfasnet in Aulendorf

Im voll besetzten Gemeindehaus St. Martin hat am Montag der diesjährige Fasnetsnachmittag des Seniorenclubs Aulendorf mit dem Motto „Fit in der Fasnet“ stattgefunden. Entsprechend dieser Devise gelang dem Organisationsteam mit dem Engagement der Kabarett- und Musikgruppe „Pflegestufe Null“ ein grandioser Wurf. Sind doch die „Profi-Rentner“ der Senioren-Boygroup landauf, landab bekannt für ihre satirischen, mit Musik untermalten Betrachtungen aus Alltag und Politik.

Im „Aulendorfer Gäu“ seien sie noch nie gewesen, erklärten sie im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, bevor sie mit ihrem Kurzprogramm „Lieber alt als scho wo andersch“ starteten. Dann ging es komödiantisch und musikalisch Schlag auf Schlag. Bereits die Begrüßung der Sechzig-Plus-Halbstarken im Saal durch die vier „toten Bio-Hosen“ auf der Bühne, die laut dem Kopf der Gruppe, Michael List, das Verfallsdatum längst überschritten haben, erreichte die Anwesenden vom ersten Moment. Der in Worte gefasste Zusammenschluss einer Selbsthilfegruppe mit der neuen Interpretation von „AfD“ = Alte fürchten Demenz brachte lautstarken Beifall. Dieser steigerte sich bei den Ausführungen zur Dieselproblematik und den Erklärungen zum Zusammenschluss von Audi und VW, was im „Winterkorn-Tango“ auf die Musik des Kriminaltangos endete.

Der amerikanische „Trumpismus“ mit dem blonden Opa wurde auf die Melodie von „Schuld ist nur der Bosanova“ ebenso besungen wie die Zukunft der Kanzlerin und ihrer eventuellen Nachfolgerin Kramp-Karrenbaur und der musikalischen Einladung zum nächsten Parteitag. Kreuzberger Nächte sind lang in Verbindung mit Harndrang und moderne Rentner, die mit E-Bikes über Berg und Tal mit Bosch unterwegs sind, wurden genau so thematisiert wie der Wunsch, dass die Apothekenrundschau anstatt 14-tägig künftig alle acht Tage erscheinen sollte. Treppenlifte mit Halleluja-Pumpe und Seligsprechungen, Abgasproblematik und Stuttgart 21, die vier Senioren thematisierten in ihrem Kurzprogramm so ziemlich alles, was „Land und Leute“ interessiert. Kein Wunder, dass die Anwesenden in die von Tuba, Klarinette, Trompete und Gitarre begleiteten Musiktitel mit lautstarkem Klatschen und fröhlichem Singen einstimmten. So waren die Senioren am Ende des Nachmittags voll des Lobes für die vier Männer der Pflegestufe Null und das heimische Veranstaltungsteam, das diesen eindrucksvollen Nachmittag organisiert hat.