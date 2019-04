Pferdesportverein lädt zu Frühlingsfest ein

Auf frühlingshaftes Wetter hoffen die Mitglieder des Pferdesportvereins (PSV) Aulendorf am Mittwoch, 1. Mai. Doch ob Sonnenschein oder Regen: Pferdefreunde und Interessierte sind an diesem Tag eingeladen, einige abwechslungsreiche Stunden auf dem Rochushof in Wallenreute zu verbringen.

Das Frühlingsfest beginnt um 10.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Für Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Trampolinspringen, Ponyreiten und vielem mehr. Ab 13 Uhr gibt es ein buntes Schauprogramm, bei dem die Vereinsmitglieder ihr Können sowohl im Voltigieren als auch im Reiten präsentieren. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Reithalle verlegt. Für Bewirtung ist über Mittag und zur Kaffeezeit gesorgt.

Wallenreute liegt direkt am Radweg zwischen Aulendorf und Reute.