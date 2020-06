Pferdesportkreis sagt wegen Corona Meisterschaften ab

Der Vorstand des Pferdesportkreises (PSK) Oberschwaben fällte bei seiner ersten Präsenz-Sitzung die Entscheidung, dass es wegen der ausgefallenen Turniere, Lehrgänge und Übungseinheiten in diesem Jahr keine Meisterschaften im Pferdesportkreis gibt – in allen Disziplinen von der Dressur über das Springen und Fahren bis hin zum Voltigieren und Breitensport. Folglich entfalle laut Pressemitteilung auch der PSK-Ball am Jahresende, der die Plattform für die Meisterehrungen biete. Zugleich verzichte der Vorstand auf die regulären Gebührenanteile für den Ball sowie die Pauschale für die Teilnahmekosten an überregionalen Tagungen. „Wir wollen keine Gelder einsammeln, die in diesem Jahr nicht benötigt werden“, betonte Werner Elbs, PSK-Vorsitzender. Er bedauere den Wegfall der Turniere und der Meisterschaften, da bei einer stark verkürzten Turniersaison die Chancengleichheit leide. Auch das Jugendcamp in Harthausen und der Erlebnistag Pferd in Aulendorf müssten ausfallen.