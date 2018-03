Personalsuche fängt bei den Auszubildenden an

Seit fünf Jahren lädt der Aulendorfer Reisemobilhersteller Carthago einmal im Jahr zu einer hauseigenen Frühjahrsmesse nach Aulendorf ein. Auch in diesem Jahr öffnet das Unternehmen am Samstag und Sonntag, 10. und 11. März, seine Türen. Erstmals wird es dabei auch einen Stand geben, an dem Auszubildende von Carthago ihre Ausbildung vorstellen. Denn auch das Aulendorfer Unternehmen spürt den Fachkräftemangel und setzt daher verstärkt auf die eigene Ausbildung von Nachwuchsfachkräften.

„Wir fahren die Auszubildendenzahlen gerade hoch“, berichtet Hans-Peter Krattenmacher, Ausbilder der angehenden Holzmechaniker, dem Bereich mit den meisten Auszubildenden – derzeit sind es zehn Auszubildende, künftig sollen es zwölf sein, vier pro Lehrjahr. Nicht ganz die Hälfte der Holzmechaniker-Azubis sind junge Frauen. „Würden wir uns den Frauen verschließen, bekämen wir die Ausbildungsplätze nicht besetzt“, sagt Krattenmacher. Von den Leistungen her lägen die Frauen im Schnitt auch etwas besser als ihre männlichen Kollegen.

Insgesamt beschäftigt Carthago 25 Lehrlinge und DHBW-Studierende in neun verschiedenen Ausbildungsgängen, etwa angehende Maschinenbauer, Wirtschaftsinformatiker, Betriebswirtschaftler, Industriekaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik oder technische Produktdesigner. Für den Ausbildungsstart 2018 hat das Unternehmen bereits alle Plätze vergeben können.

Ausbildungsbotschafter eingesetzt

Lange Zeit lief die Suche nach Auszubildenden in der Personalabteilung des Reisemobilherstellers nebenher, seit etwa einem Jahr wird der Bereich auch in Aulendorf als eigenständiges Feld gesehen und verstärkt mit Marketingmaßnahmen angegangen: neben den Kooperationen mit Schulen und Ständen auf Ausbildungsmessen in der Region, zählen dazu etwa auch die Ausbildungsbotschafter – Auszubildende, die geschult durch die IHK Bodensee-Oberschwaben, an Schulen ihre Berufsausbildung vorstellen. Mittlerweile hat Carthago zudem eine Ausbildungsbroschüre, in der Auszubildende für ihre Ausbildungsgänge und ihren Arbeitgeber werben.

Persönlicher und nahbarer wolle das Unternehmen für junge Menschen werden, erklärt Pressesprecher Alexander Wehrmann. Auch der Ausbildungsstand bei der Frühjahrsmesse ist Teil dieser Strategie. Es sei eben etwas anderes, wenn Auszubildende von ihren eigenen Erfahrungen im Betrieb berichteten. Eine Erfahrung, die auch Krattenmacher neben aller Marketingstrategien betont: „Ganz wichtig ist immer noch die Weiterempfehlung der Azubis an Freunde und Geschwister.“ Auch in seinem Bereich haben Auszubildende so den Weg zu dem Aulendorfer Reisemobilhersteller gefunden.

In der Lehrwerkstatt der Holzmechaniker bereiten sich die Auszubildenden bereits auf die Messe vor. Sie werden einige der Übungsstücke zeigen, mit denen sie die Grundlagen der Holzbearbeitung erlernen: Kinderstühle, kleine Würfeltische, Frühstücksbrettchen, Schaukelroller. Wenn es im kommenden Jahr noch mehr Auszubildende werden, könne man sich Gedanken über eine Juniorfirma machen, sagt Ausbilder Krattenmacher.