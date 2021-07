Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt

Ein Leichtverletzter und geringer Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend gegen 20 Uhr an der Einmündung Zeppelinstraße/Graf-Erwin-Straße in Aulendorf ereignete.

Der 72-jährige Pedelec-Fahrer übersah laut Polizei im Einmündungsbereich einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Renault-Fahrer. Durch die Kollision stürzte der Pedelec-Fahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Am Renault entstand geringer Sachschaden von etwa 50 Euro.