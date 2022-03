Patienten fühlen sich rundum gut aufgehoben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Parksanatorium Aulendorf gehört bei Qualitätskliniken.de zu den besten deutschen Rehakliniken. Das „Rehaportal“ analysierte die Fachabteilungen der Klinik für onkologische Rehabilitation. Dabei erhielt das Haus 93 von 100 möglichen Bewertungspunkten. 88 Prozent der jährlich über 3000 Patienten zeigten sich zufrieden mit dem Aufenthalt. „Wir sind sehr stolz auf die Ergebnisse dieser ganz aktuellen Umfrage“, so Susanne Kastl, Klinikdirektorin. „Die Zahlen belegen, dass wir trotz der Vorsichtsmaßnahmen den hohen Behandlungsstandard in unserem Haus aufrechterhalten haben.“ Das sei vor allem dem hochmotivierten Mitarbeiterstamm, den erfahrenen Ärzten sowie den gut ausgebildeten Therapeuten und Pflegekräften zu verdanken.

Besonders schön findet sie, dass sich Patienten in dem Waldburg-Zeil Haus sicherer als in anderen vergleichbaren Kliniken fühlten. Das gaben alle befragten Patienten an. Krebspatienten mit ihrem fragilen Gesundheitszustand überlegen sich genau, ob sie in diesen risikoreichen Zeiten Klinikaufenthalte wagen. Hygiene und Coronasicherheitsstandards wie in Aulendorf haben einen lebensnotwendigen Stellenwert für sie. Auch mit der Organisation der durch die Coronapandemie komplexer gewordenen Abläufe waren 100 Prozent der Befragten zufrieden. Die Ergebnisse wurden durch ein im Februar 2022 von Qualitätskliniken.de durchgeführtes Überwachungsaudit bestätigt.

„Solche Bewertungen durch unabhängige Portale geben uns wichtige Orientierungswerte“, erläutert Kastl. Deshalb ist die traditionsreiche Klinik Teil der bundesweiten Qualitätsinitiative qualitätskliniken.de. Dort veröffentlichen Kliniken wie die Aulendorfer Rehaklinik ihre Qualitätsergebnisse und punkten beim Verbraucher mit Transparenz und Vergleichbarkeit. „Patienten mit komplexen onkologischen Erkrankungen möchten sich umfassend informieren“, so Kastls Erfahrung. Unabhängige Einschätzungen spielen da eine wichtige Rolle.

Im Parksanatorium Aulendorf behandeln seit fünfeinhalb Jahrzehnten knapp 200 Mitarbeitende mehr als 3000 Patientinnen und Patienten nach Krebserkrankungen der Bereiche Frauenheilkunde, Urologie, Magen und Darm sowie Hämatologie. Insbesondere für die Reha nach Krebserkrankungen im Kopf-Hals-Bereich steht das Parksanatorium Aulendorf Patienten fachkundig zur Seite.