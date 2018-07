Partygänger feiern: „Das ist wie im Urlaub“

Das schlechte Wetter hat die Aulendorfer vergangenes Wochenende nicht vom Feiern abgehalten. In acht Kneipen spielten am Samstag acht Bands der verschiedensten Musikrichtungen und machten so den verregneten Samstagabend zu einem echten musikalischen Genuss.

Von unserer Mitarbeiterin

Anna Lisa Schulte

Die Tour durch Aulendorfs Kneipen- und Musikszene beginnt am Aushängeschild der Stadt, dem Schloss. Im Schlosskeller tief unten im Gemäuer heizt die Beat-Club-Band, bestehend aus Peter und Sebastian Engel, Hans-Peter Müller, Berthold Porath und Thomas Schmid dem Publikum ein. Zu den Oldies der 60er und 70er Jahre wird dort gefeiert und getanzt. Peter Engel moderiert in bekannt humorvoller Weise, das Publikum ist begeistert. Als „Take good care of my baby“ von Bobby Vee erklingt, wird fleißig mitgesungen und noch mehr in Richtung Tanzfläche gedrängt.

Klänge bei Kerzenlicht

Etwas ruhiger geht es bei Kerzenlicht im Schloßcafé Engel auf der gegenüberliegenden Seite des Schlosses zu. Dort spielen „Canta Brasil“. „Die Band kommt gut an“, meint Brigitte Engel. „Canta Brasil“ spielen Interpretationen von brasilianischen Klassikern und der aktuellen „Musica Popular Brasileira“. Die ruhige Atmosphäre kommt an: „Den Leuten hier gefällt’s, es sind sogar Brasilianer von weit her angereist, um diese Band hören zu können“, erzählt Brigitte Engel.

Das Bistro Kaktus wirkt mit seinen Lichterketten und Kerzen schon von Weitem her einladend für die kleinen Gruppen, die mit Regenschirmen bewaffnet durch die Straßen von Kneipe zu Kneipe ziehen. Am Eingang stehen ein paar Raucher, die der Musik der „Brown Shoes“ von außen lauschen. Gerade läuft „Highway to Hell“, aber im Gegensatz zu AC/DC wippt hier nicht der Kopf, sondern es wird mit den Fingern geschnippt. „Tolle Idee, das ist mal was anderes als normale Coversongs“, meint Günther aus Bad Waldsee, der schon voriges Jahr bei der Musiknacht in Aulendorf war, jedoch die „Brown Shoes“, bei denen Unbekanntes bekannt und Rockiges klassisch klingt, noch nie gehört hat. „Es läuft gut, die Stimmung drinnen ist super“, meint Gerda Krattenmacher vom Bistro Kaktus. „Ich habe erwartet, dass es gut wird.“ Schräg gegenüber, in der Alten Apotheke, wähnt man sich nicht mehr in Oberschwaben, sondern in einer griechischen Taverne am Meer. Bei der klassischen griechischen Musik, die Petros und seine Band zum Besten geben, wird fleißig mitgeklatscht, auch wenn der Text nur wenigen verständlich gewesen sein dürfte. „Das ist wie im Urlaub auf Kreta, nur das Wetter passt nicht dazu“, meint eine ältere Dame, die den ganzen Abend in der Alten Apotheke bleiben möchte. „Mir gefällt die Musik hier so gut, dass ich gar nicht wechseln möchte.“

Ebenfalls hoch her geht es im neu eröffneten Café Ermlers. Die „Chillies“ spielen dort von Ohrwürmern und Oldies über Chart-Hits bis hin zu Eigenkompositionen alles und dem Publikum gefällt das. Der Chef Michael Maier spielt selbst bei der Band mit und unterhält seine Gäste. „Die Stimmung ist absolut super“, meint Raphaela Maier vom Café Ermlers, die an diesem Abend an der Kasse arbeitet. Immer wieder kommen neue Gesichter herein, zeigen lachend ihre rosa Armbänder und mischen sich ins Gedränge. Andere verlassen das Ermlers, spannen den Regenschirm auf und ziehen in die nächste Kneipe weiter – der Austausch ist da. „Trotz des tristen Wetters greifen die Gäste trotzdem noch nicht zu den warmen Getränken“, lacht Raphaela Maier. An der Bar des Ermlers herrscht Hochbetrieb – ebenso auf der Tanzfläche. „Gut, dass das Ermlers wieder aufgemacht hat“, darüber sind sich die Besucher des heutigen Abends einig. „Da kommt wenigstens wieder ein bisschen mehr Leben in die Hauptstraße“, so ein Fan des Cafés.

Eher für die Jugend gedacht war das Angebot des Irreal, wo die Band Jamhed aus Esslingen auftrat und auf große Begeisterung stieß. Eine heimische Band, The Shambles, begeisterte das Publikum im ESV-Sportheim mit Coversongs und eigenen Stücken. Im Café Reck in der Bachstraße trat Razem auf. Seine Balladen, die er mit ausdrucksstarker Stimme vortrug, verzauberten das Publikum und ließen es den Regen vor dem Fenster vergessen.