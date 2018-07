Partnerstadt: Franzosen besuchen Aulendorf

Überraschende Begegnungen hat es beim Besuch der französischen Delegation aus der Partnerstadt Conches en Ouche gegeben. Auch wenn die Sprachkenntnisse fehlten, gab es stets freudigen Austausch unter den Teilnehmern, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Aulendorf. Bei der nächsten Begegnung kann die 60-jährige Freundschaft zwischen den Städten gefeiert werden.

Nach der Anreise am vergangenen Donnerstag und einem kleinen Empfang am Bahnhof traf sich die Gruppe mit ihren deutschen Gastgebern am Freitagvormittag bei der Firma Carthago zur Werksführung. Am Freitagnachmittag nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit eine der neuen Führungen, nämlich die baumkundliche Führung mit Markus Kink durch den Aulendorfer Stadt- und Schlosspark zu machen. Kink ließ es sich nicht nehmen, sein weit zurückliegendes Schulfranzösisch zu reaktivieren. Er hatte dafür extra baumkundliche Fachbegriffe hatte er nachgeschlagen und notiert.

Auch den Feierabendock mit der Musikkapelle Ebersbach-Musbach genossen die Gastgeber mit ihren Gästen, geht aus der Mitteilung hervor. Nach einem Regenschauer ließ es sich die Musikkapelle nicht nehmen, das Konzert fortzusetzen. Die zuvor ins Gasthaus Schlalander geflüchteten Gäste nahmen wieder draußen Platz.

Die Ausstellung „Die Humpis in Avignon“ im Museum des Ravensburger Humpisquartier stand am Samstag auf dem Programm. Zum Ende der Führung erlebten die Besucher das Antrommeln zum Ravensburger Rutenfest der Schule St. Konrad im Innenhof des Humpisquartiers. Die Fahrt mit dem Moorbähnle ins stille Bad Wurzacher Ried am Nachmittag war hierzu ein Kontrast. Mit vielen interessanten Informationen zur Entstehung der Moorbahn, der Funktion und Nutzung des Riedes früher und heute, bis zum Europadiplom für das Naturschutzgebiet „Wurzacher Ried“.

Der Festabend im Hofgut Tiergarten wurde von allen zu intensiven Gesprächen bei gutem Essen und fröhlicher Stimmung genutzt. Ein gelungener Programmpunkt war auch der Besuch des Konzertes des Liederkranzes am Sonntagabend. Die Bandbreite des Liederkranzes, des Doppelquartetts, des Shalom-Chores und des Bläserensembles des Musikvereins Blönried-Zollenreute war abwechslungsreich. Der Abend verflog im Nu und mit der „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven gesungen vom Gesamtchor und den Zuhören inklusive einer französischen Strophe, war ein berührender Abschluss des Wochenendes.