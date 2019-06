In der vergangenen Woche ist eine Delegation ausAulendorf in die Partnerstadt Conches-en-Ouche in der Normandie gereist. Die Gemeinde hatte laut Pressemitteilung der Stadt Aulendorf dieses Jahr zu einem besonderen Treffen eingeladen. Zusammen mit weiteren Partnergemeinden, Wareham in England und Czluchow in Polen, wollte sie die „runden Partnerschaftsgeburtstage“ feiern: 60 Jahre Aulendorf, 40 Jahre Wareham und 20 Jahre Czluchow.

Etwa 150 Teilnehmer – 75 französische Gastgeber und ihre englischen, deutschen und polnischen Partner – trafen sich in Frankreich, darunter 40 Aulendorfer, um drei Tage lang zu feiern. Schon bei der Ankunft in Conches sei aufgefallen, dass der ganze Ort mitfeierte. Eigens für die runden Geburtstage angefertigte Fahnen hätten den Teilnehmern zugewunken.

Am Ankunftsabend habe es eine Begrüßung seitens des Bürgermeisters und der Verantwortlichen des „comité de jumelage“ gegeben. Bei einem Umtrunk wurden Grußworte ausgetauscht und die Teilnehmer verbrachten den ersten Abend in ihrer Gastfamilie. Es folgten drei eindrucksvolle Tage in und um die Partnerstadt Conches, die von vielen besonderen Momenten geprägt gewesen seien. Der Auftakt des gemeinsamen Programms war der Besuch der an Christi Himmelfahrt in Conches stattfindenden Landwirtschaftsschau, gefolgt von einem Ausflug ans Meer, in die Hafenstadt Honfleur, am Freitag. Der Samstag stand im Zeichen des Partnerschaftsjubiläums. Nach einem gemeinsamen Festmahl vor dem Schloss Quenet wurde es feierlich: Die Bürgermeister der vier Städte hätten die Partnerschaft als bedeutenden Baustein zur Erhaltung des Friedens und zum Aufbau eines zusammenwachsenden Europas gelobt, heißt es weiter. Darüber hinaus habe es für jeden Mitreisenden intensive, positive Eindrücke und Gespräche mit den französischen Partnern und neuen Bekannten aus England und Polen gegeben. Dankbar habe sich die Aulendorfer Delegation am Sonntagmorgen aus der Stadt in der Normandie gezeigt.

Im Bewusstsein dieses Band der Freundschaft weiter zu gestalten, wollen die Aulendorfer im Jahre 2020 die französischen Gäste empfangen, um dann auch in Aulendorf das 60-jährige Partnerschaftsjubiläum festlich zu begehen.