Osternester für Klassenstufe 5 und 6

Bei schönstem Wetter haben sich Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Klasse der Schule am Schlosspark am letzten Schultag, dem 31.03.2021, jeweils in ihrer Klasse bzw. Klassengruppe auf die Suche nach ihrem kleinen Osternest gemacht. „Nach all den anstrengenden Wochen, in denen auf so viel verzichtet werden musste, endlich mal wieder etwas, das einfach nur Spaß macht,“ meinte dazu die Schulsozialarbeiterin Cornelia Widmann.

Bei den Lehrkräften und Kindern ist diese Aktion der Mitarbeiterinnen des Haus Nazareths Sigmaringen hervorragend angekommen. Der Schulleiter Christof Lang hat dafür gerne die Süßigkeiten und der Geflügelhof Zembrot die bunten Eier spendiert. In der Schulsozialarbeit hat Justine Kopatschek mit Praktikantin Lea Bücheler die hübschen Tütchen gepackt: „Da kommt Freude auf, das ist so wichtig in dieser Zeit!“