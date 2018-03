Ostergarten nimmt Besucher mit auf eine Reise

Der Ostergarten, eine besondere Art der Ausstellung zur Passionsgeschichte, ist am Montag im evangelischen Gemeindehaus in Aulendorf eröffnet worden. Zehn Räume durchlaufen Besucher in einer knapp einstündigen Führung durch die biblische Ostergeschichte. Wie Kapitel eines Buchs reihen sich die thematisch passend gestalteten Kulissen der einzelnen Räume aneinander. Ein Wechsel aus Musik und Vortrag, mal fast im Dunkeln, mal im warmen Licht machen die Passionsgeschichte mit allen Sinnen erlebbar.

Eine der ersten Gruppen, die den Ostergarten am Montagmorgen durchlaufen hat, sind einige Schüler der Klasse 6b des Studienkollegs in Blönried. Die Gruppe ist noch etwas aufgedreht, als Jugendreferent Philip Rampp vom Evangelischen Jugendwerk Biberach die Führung startet. „Ihr erlebt jetzt, wie die letzte Reise von Jesus der Überlieferung nach gewesen ist“, sagt der 25-Jährige und teilt noch vor dem Gemeindehaus „Gewänder“ aus; bodenlange Stoffwesten in beige oder gestreift, in die die Kinder rasch schlüpfen. Dann geht es auch schon „Auf der Straße nach Jerusalem“ in den Ostergarten.

Holzesel, Pflanzen und Tücher

Im Kreis sitzen die etwa elfjährigen Schüler dicht nebeneinander in gedämpftem Licht auf dem Boden des ersten Raums. Ein grau bemalter Holzesel steht vor der gemalten Stadtkulisse Jerusalems, weiße Tücher begrenzen den engen Raum. Rampp beschreibt den Kindern, wie Jesus in Jerusalem einzog, und bindet die Schüler in die Geschichte mit ein: sie dürfen ihre „Gewänder“ wieder ablegen, als eine Art „roter Teppich“, so wie Jesus auch empfangen worden sei.

Unter einem Stoffvorhang hindurch geht es für die 17 Schüler in den nächsten, hell erleuchteten Raum, wo Rampp ihnen das Pessachfest erklärt. Die ausgestellten dünnen Brotfladen dürfen die Kinder dann auch selbst probieren. Im dritten Raum, dem Garten Gethsemane, in dem Jesus biblischer Schriften nach in der Nacht vor seiner Kreuzigung betete, ehe er von Judas verraten wurde, lässt ein Hörspiel die jungen Besucher an den Gedanken Jesu, seiner Angst und seinem Beten teilhaben. Die Schüler scheinen ganz in das nächtliche Dunkel des Gartens zu versinken, einzig eine paar Kerzen in Laternen und grüne und violette Scheinwerfer geben etwas Licht und lassen die Pflanzen erkennen, die den Raum schmücken. Kein Murmeln, kein Kichern ist zu hören.

Kreuz beeindruckt Schüler

So geht es weiter, unter Tüchern hindurch von Raum zu Raum. Mal liest Rampp vor, mal spielt er Musik dazu, jeder Raum wartet mit Details auf, die die Sinne beschäftigen und die Passionsgeschichte plastisch werden lassen. Besonderen Eindruck, so werden einige Schüler es am Ende erzählen, hinterlässt der Raum zur Kreuzigung.

Schwere schwarze Vorhänge schirmen den Raum Golgatha dunkel ab. Angestrahlt steht in der einen Ecke auf einem hügelartigen Podest ein Kreuz, rotes Tuch windet sich an ihm hinab und kleidet den Raum unter dem Kreuz aus, zahlreiche Kerzen und Steine liegen dort. Auch die Sechstklässler dürfen jetzt den Stein, den jeder von ihnen zu Beginn der Führung aus einer Kiste mitnehmen durfte, dort ablegen. „Symbolisch für alles, was euch belastet.“

Aber auch der letzte Raum, die sogenannten „Oase“, hinterlässt Eindruck, auch wenn er eigentlich kein Teil mehr der Passionsgeschichte erzählt. Dort aber tauchen die Schüler langsam wieder aus der Geschichte auf, nutzen die Gelegenheit, noch einmal inne zu halten, eine Kerze anzuzünden oder ein Gebetsanliegen aufzuschreiben. Eine fast andächtige Stille erfüllt den Raum, nur leises Flüstern ist zu hören.

„Es war abwechslungsreich“

„Mir hat es sehr gut gefallen, ich fand die verschiedenen Räume sehr interessant. Toll war auch, das man selber was machen konnte“, zieht eine Schülerin ihr Fazit. Und auch einer ihrer Mitschüler ist zufrieden. „Ich fand gut, dass es so abwechslungsreich war. Mein Lieblingsraum war der letzte, wo man selbst einen Zettel schreiben konnte.“ Einen anderen Jungen hat das Kreuz beeindruckt: „Da standen auch so Sachen drauf, zum Beispiel Krieg, und andere Sachen, die belastend sind. Dass wir den Stein dort ablegen durften, das war schön.“ Und auch Ulrike Schmid, die ihre Schulklasse begleitet, ist sehr zufrieden. „Das ist ein toller Einstieg in die Osterwochen. Wir hatten die Schüler absichtlich nicht groß vorbereitet, nehmen es aber jetzt als Einstieg auf und bereiten es nach“, sagt die Religionslehrerin.

Der Ostergarten in Aulendorf ist noch bis 30. März geöffnet. Besuche sind im Zuge von Führungen möglich. Eine Anmeldung ist nötig per E-Mail an miriam.rampp@ejwbiberach.de oder Telefon 07351/5280977. Weitere Informationen gibt es unter www.ejwbiberach.de.