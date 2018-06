Ortsumfahrung im Lärmaktionsplan

Ebenfalls weiterhin im Lärmaktionsplan enthalten sind Lärmschutzwände am Ortseingang vor der Eisenbahnbrücke sowie ein ordentlicher Straßenbelag in der Poststraße und im Kreuzungsbereich Mockenstraße/Hauptstraße.

Gegenwind gab es sowohl vom Landratsamt als auch vom Regierungspräsidium zu einer möglichen Ortsumgehung. Diese wurden schematisch in den Lärmaktionsplan eingetragen und sehen die Umfahrung über die Waldseer Straße zur L 284 vor, genauso wie eine Ost-West Umgehungsstraße um Aulendorf, die die L 285 innerorts entlastet. Letztere sollte südöstlich im Bereich der Zollenreuter Straße den Verkehr aufnehmen und westlich an Aulendorf vorbei führen und wieder an die L 286/ L285 anschließen. Die Straße führe, so einer der Einwände, durch Artenschutzgebiet. Es seien nur grobe Planungen und es handle sich um Zukunftsmusik, beruhigte Planerin Katja Gräfe. Bei einer detaillierten Ausarbeitung könnten noch immer Alternativen gesucht werden.