Ortsdurchfahrt Zollenreute länger gesperrt

Da die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke in der Ortsdurchfahrt Zollenreute sowie zur Kurvenverbesserung bei Rankwirt voraussichtlich erst am Mittwoch, 18. Dezember, abgeschlossen sein werden, wird der Durchgangsverkehr auf der Landesstraße L 284 in beiden Fahrtrichtungen zunächst weiter großräumig umgeleitet. Laut Pressemitteilung führt die Umleitungsstrecke auf den Kreisstraßen K 7956, K 7955 und K 7965 über Münchenreute, Wolpertswende und Mochenwangen.