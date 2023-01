Ortschaftsrat Zollenreute tagt am Dienstag

Eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Zollenreute findet am Dienstag, 17. Januar, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute statt. Auf der Tagesordnung stehen eine Einwohnerfragestunde und Baugesuche: Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Buchenweg in Rugetsweiler, Neubau eines Zweifamilienhauses mit zwei Stellplätzen und überdachten Fahrradabstellplatz in Zollenreute-Esbach, Neubau eines Zweifamilienhauses mit zwei Wohneinheiten und vier Stellplätzen und überdachtem Fahrradabstellplatz in Zollenreute- Esbach, Einbau von Schleppgaupen auf dem bestehenden Wohnhaus im Lindenweg in Rugetsweiler sowie die Entfernung einer vorhandenen Hecke und Errichtung eines Gartenzauns in der Imterstraße in Zollenreute. Zudem bespricht der Rat die Stellungnahme zur Errichtung und dem Betrieb von vier Windenergieanlagen in Wolpertswende.