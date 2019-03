Orchester Sedelmayr spielt neue Kompositionen

„Klangresonanzen“: Musik in geistlichem Rahmen mit dem Orchester Sedelmayr und der Solistin Katjana Sedelmayr gibt es am Samstag, 23. März, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf.

Im Rahmen der Vorabendmesse sind das Orchester der Musikschule Sedelmayr in einer ausgewählten Besetzung für die diesjährigen Kompositionen unter Leitung von Ingrid Sedelmayr sowie die international wirkende Solistin Katjana Sedelmayr mit Barockmusik und Uraufführungen Neuer Musik zu hören.

In Blickbewegungen zwischen erlebter Geschichte, gegenwärtigen Herausforderungen und erneuerndem Ausblick in die Zukunft, so heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter, haben sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte dieses geistlich-musikalischen Anlasses in enger Zusammenarbeit der spieltechnisch versierten Solistin und dem ebenfalls vielfach ausgezeichneten Orchester der Musikschule Sedelmayr mit zeitgenössischen Komponisten eine Reihe von neuen Kompositionen und Interpretationen der Umwandlung von Wort in Musik gefunden. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Uraufführung geben im bewegenden Impuls, Inhalte dieses Gedenkgottesdienstes in geistlich-musikalischer Lichtfindung gemeinsamer „Klangresonanzen“ zum Schwingen zu bringen und damit Möglichkeitsräume besonderen Kraftschöpfens, Selbst- und Sich-Findens in geistlich-musikalischer Berührung zu öffnen.