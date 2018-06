Orchester Sedelmayr gibt Maikonzert

Zu einer beschwingten musikalischen Reise in den Mai lädt das Orchester der Musikschule Sedelmayr und die Konzertsolistin Katjana Sedelmayr am Muttertag, Samstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr ins Parksanatorium Aulendorf ein. Das Orchester unter der Leitung von Ingrid Sedelmayr verspricht mit dem zur Tradition gewordene „Konzert in den Mai“ im Parksanatorium eine humor- und stilvolle Programmpalette vom traditionellen „Schwäbischen Eintopf“ über abwechslungsreiche musikalische Genüsslichkeiten bis hin zu argentinischem Tango.