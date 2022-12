Orangenverkauf für Schulprojekt im Sudan

Die Kinder der Jungscharen und weitere jugendliche Helfer der evangelischen Thomaskirchengemeinde in Aulendorf führen in der Adventszeit wieder die jährliche Orangenaktion durch. Ziel der Aktion ist neben der konkreten Unterstützung von Menschen in den Partnerländern, dass Kinder und Jugendliche die Lebensumstände ihrer Altersgenossen in anderen Ländern kennen- und verstehen lernen. Das teilen die Organisatoren mit.

Die Aktion findet in Aulendorf bereits zum achten Mal statt. Eine Orange kostet 1,25 Euro. Kaufen kann man die Orangen in der Hauptstraße neben der Bäckerei Leser am Freitagnachmittag 2. Dezember, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 3. Dezember, von 9 bis 13 Uhr. Darüber hinaus werden die Orangen nach dem Gottesdienst am Sonntag, 4. Dezember, um 10 Uhr vor der Thomaskirche verkauft. Eventuell seien auch Kinder mit Leiterwagen von Haus zu Haus unterwegs, heißt es in der Mitteilung.

Der komplette Erlös geht an den Weltdienst des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg, der damit im Sudan ein Schulprojekt für Flüchtlingskinder unterstützt.