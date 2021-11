Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist immer noch eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen der Welt und betrifft nach Angaben der Solidarischen Gemeinde jede dritte Frau. Gewalt sei das Resultat der Diskriminierung von Frauen, habe unzählige Gesichter und beeinflusse nachhaltig sämtliche Lebensbereiche.

Die Kampagne „16 Days of Activism Against Gender Violence“ (16 Tage mit Aktivitäten gegen geschlechtsspezifische Gewalt) wurde vom Generalsekretär der UNO, Ban Ki-Moon ins Leben gerufen. Sie beginnt am 25. November und endet am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.

Während dieser 16 Tage finden weltweit Veranstaltungen und Aktionen statt. Ziel ist es, für das Problem zu sensibilisieren und dagegen zu mobilisieren. Die Farbe Orange soll hierbei eine hellere Zukunft frei von Gewalt symbolisieren.

Die Stadt Aulendorf hat sich in diesem Jahr für die Aktion „Orange und Fair in Aulendorf“ entschieden. Am Donnerstag, 25.November, werden fair gehandelte Orangen auf dem Wochenmarkt verteilt. Auch das Fairtrade-System, für das sich die Stadt Aulendorf engagiert, setzt sich stark für Frauenrechte und gegen Diskriminierung ein und fördert die soziale, finanzielle und physische Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen.

Die evangelische Jungschar führt außerdem am 5. und 6. Dezember ihre jährliche Verkaufsaktion an verschiedenen Standorten in Aulendorf durch.