Open Chamber Ensemble Trossingen zu Besuch im Aulendorfer Schloss

Ein- bis zweimal im Semester erarbeiten Professoren der Musikhochschule Trossingen mit ausgewählten Studenten Juwelen des Repertoires von der Klassik bis ins 20. Jahrhundert und präsentieren sie in der Musikhochschule und in der Region. So erklangen bisher maßgebliche Werke in Quartett- bis Oktett-Besetzung von Mozart, Schubert, Brahms, Dvorák, Bruckner, Schönberg und Strauss.

Das Projekt im Frühjahr 2019 unter der Leitung von Professor Winfried Rademacher war Mozarts Streichquintett g-Moll KV 516 und Tschaikowskis Streichsextett d-Moll op. 70 „Souvenir de Florence“ gewidmet, welches bei der sonntäglichen Matinee einem laut Pressemitteilung der Stadt gespannten Publikum vorgestellt wurde.

Wer hier erwartet hätte, wie die Reihe „Young Artists“ vielleicht vermuten ließe, dass junge, unerfahrenere Musiker zu hören sein werden, sah sich getäuscht, heißt es weiter. Die jungen Damen spielten nicht nur auf technisch hohem Niveau, sondern zeigten auch musikalische Reife. Hell wach agierten sie auf der Bühne, hörten aufeinander, beantworteten die ihnen zugespielten musikalischen Phrasen, führten sie weiter und klug zu Ende. Beseelt und berührend wurde musiziert. Das spürte auch das Publikum im voll besetzten Marmorsaal des Schlosses und quittierte das Konzert mit Beifall.