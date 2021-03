Online-Workshop: „Ich bin wertvoll”

In der letzten Februarwoche fanden für die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen am Studienkolleg in Blönried Online-Workshops von Andi Salzer statt. Über die Lernplattform „moodle“ trafen sich laut Schulmitteilung die Achtklässler in einer Videokonferenz mit dem Coach aus Metzingen.

Salzer startete das Meeting mit einer Aufgabe: Die jungen Menschen sollten eine kleine Zeichnung mit einer bestimmten Anzahl von Punkten und Strichen anfertigen. Nach 15 Sekunden unterbrach er sie und ließ sich das Ergebnis von einigen zeigen. Die Aufgabenstellung wurde wiederholt. Doch diesmal hatten die Achtklässler fünf Minuten Zeit zum Malen. So wurde jedem klar, wie wertvoll der Faktor Zeit sei.

Doch nicht nur die reine Zeit ist entscheidend, sondern vor allem auch die Motivation: „Kein Bock oder voll Bock?!“ – zu diesem Themenblock erzählte der Referent für Suchtprävention aus seinem reichen Erfahrungsschatz und gab wertvolle Tipps, wie man im Schulalltag seine Motivation selbst steigern und den „inneren Schweinehund“ überlisten kann.

Salzer gestaltete seinen digitalen Workshop laut Pressemitteilung abwechslungsreich: kurze Vorträge, in denen er Beispiele aus dem Alltag erzählte, gepaart mit kleinen Aufträgen an die Schülerinnen und Schüler, Gespräche mit den Achtklässlern über ihre Erfahrungen und Gefühle, sachliche Infos über Drogen und Hinweise auf deren Gefahren. Zudem gestalteten Videoeinspielungen den Workshop interessant und lebendig.

Coach Andi Salzer arbeitet mit anschaulichen Bildern und Beispielen. Am Ende kündigte er an, dass er Spiegel an die Schule schicken werde. Er forderte die Achtklässler dazu auf, sich an mindestens 30 aufeinander folgenden Morgen vor diesen Spiegel zu stellen und den Satz zu sagen: „Ich bin wertvoll.“

Selbstbewusstsein aufbauen, Hilfe bei der Identitätsfindung, eine Position fest vertreten können – das seien die Ziele der Erziehungsarbeit bei Jugendlichen. Andi Salzer leistete einen wertvollen Beitrag durch seinen motivierenden und respektvollen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern am Studienkolleg St. Johann Blönried.