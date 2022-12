Offener Bürgertreff in Aulendorf veranstaltet Backnachmittag

Der Offene Bürgertreff in Aulendorf veranstaltet am Samstag, 10. Dezember, von 15 bis 18 Uhr einen Backnachmittag. Die Veranstaltung findet im großen Raum im Hofgarten-Treff, Schussenrieder Straße 1 in Aulendorf statt. „Würzen, kneten, formen und während die Lebkuchen im Ofen backen, Kaffee und Kuchen genießen“, fassen die Organisatoren die Inhalte in einer Pressemeldung zusammen.

Das Angebot ist für alle Teilnehmer kostenfrei und für alle Altersstufen geeignet. Die Organisatoren empfehlen den Teilnehmern Kleidung zu tragen, die Teigspritzer erträgt. „In netter Gesellschaft macht das Backen gleich noch mehr Spaß und man hört vielleicht sogar die eine oder andere Weihnachtsgeschichte“, heißt es in der Pressemeldung.

Was der Offene Bürgertreff ist

Der Offene Bürgertreff ist ein Angebot der Solidarischen Gemeinde Aulendorf und wird von Bürgerinnen und Bürgern aus Aulendorf ehrenamtlich durchgeführt. In der Meldung wird darauf hingewiesen, dass neue Teammitglieder willkommen sind, und es immer Möglichkeiten gibt, sich flexibel einzubringen.

Wer eine Idee für ein Angebot im Rahmen des Offenen Bürgertreffs hat oder selbst gerne etwas auf die Beine stellen möchte, kann sich an Cornelia Glaser wenden, die das Projekt Solidarische Gemeinde koordiniert (Telefonnummer 07525/934113, Mail: cornelia.glaser@aulendorf.de).