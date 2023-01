Offener Bürgertreff in Aulendorf startet

Der Offene Bürgertreff der Solidarischen Gemeinde Aulendorf startet offiziell am Donnerstag, 19. Januar, ab 15 Uhr im Hofgarten-Treff, Schussenrieder Straße 1 in Aulendorf. Wie die Stadtverwaltung ankündigt, wird an dem Nachmittag der Musiker Andreas Herkommer ein Konzert geben. Zudem werden Bürgermeister Matthias Burth, die Fachstelle der Caritas und Mitglieder der Steuerungsgruppe anwesend sein.

Was geplant ist

Beim Offenen Bürgertreff handelt es sich um ein Angebot der Solidarischen Gemeinde Aulendorf. Der Treff wird von Ehrenamtlichen geleitet. Ab Februar soll dann der Bürgertreff zweimal im Monat veranstaltet werden, und zwar jeweils am ersten und dritten Donnerstag im Monat von 15 bis 18 Uhr im Hofgarten-Treff. Einen barrierefreien Zugang gibt es neben der Parkgarage.

Wie es in der Ankündigung der Stadt heißt, werden zum regulären kostenlosen Kaffee-, Getränke- und Kuchenangebot regelmäßig Aktionen in Kooperation mit verschiedenen Vereinen, Institutionen oder auch Privatpersonen angeboten. Wer selbst einen solchen Nachmittag gestalten möchte, kann sich bei Cornelia Glaser telefonisch unter 07525/934113 oder per Mail an cornelia.glaser@aulendorf.de melden.