Oberstufenschüler geben ihre Erfahrungen bei Lernfreizeit an jüngere Schüler weiter

Rund 30 Schüler des Gymnasiums St. Johann in Blönried haben in der letzten Woche der Weihnachtsferien zum zwölften Mal ihre traditionelle Lernfreizeit erlebt. Das teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit. Unter der Leitung und Organisation des Ganztagesbereiches ging es ins Kloster Bonlanden bei Memmingen.

Mit dem Grundgedanken „Starke helfen Schwächeren“ oder „Große helfen Kleinen“ gaben laut Mitteilung in diesem Jahr acht Oberstufenschüler ihre Erfahrungen an schwächere Schüler weiter. In Kleingruppen von zwei bis drei Schülern wurde der Stoff eines Unterrichtsfaches wiederholt, Grundkenntnisse aufgefrischt, Lerntipps weitergegeben und Lernstrategien eingeübt.

Aber nicht nur das Pauken, sondern auch der Spaß und das Gemeinschaftsgefühl sind dabei wichtig, heißt es weiter von dem Gymnasium. Neben den jeweils dreistündigen Lernzeiten am Vormittag und Nachmittag fand ein vielfältiges Freizeitprogramm statt.

„Anstrengung lohnt sich“

Am Ende der Woche hätten die Unterstufenschüler ihr Lernpensum sehr positiv beurteilt. Sie hätten viel gearbeitet und gingen wieder mit dem Gefühl „ich kann auch etwas, Anstrengung lohnt sich“ in das neue Schulhalbjahr, heißt es in der Mitteilung. Mit den achten begleitenden Oberstufenschülern aus der J2 ging auch eine Ära zuende: Die diesjährigen Abiturienten Jakob Roth, Valentin Boellard, Teresa und Marius Schmid begleiteten die Freizeit seit sieben Jahren.