Oberschwäbisches Kabarett „OigaArt“ tritt im Frühjahr nochmals auf

Wer die Auftritte des oberschwäbischen Kabaretts „OigaArt“ mit ihrem neuen Programm „Schaumschlaga“ verpasst hat, hat im neuen Jahr nochmals Gelegenheit, sich eine Vorstellung in Aulendorf anzuschauen. Wie das Kabarett in einer Pressemeldung mitteilt, stehen die Spieltermine für das Frühjahr 2023 schon fest. In der Meldung wird auch erläutert, wie man am besten an die begehrten Karten kommt.

Großes Interesse an der Aufführung

„Überwältigt“ seien die Mitglieder des Kabaretts „OigaArt“ vom Interesse der Zuschauer am neuen Programm „Schaumschlaga“ gewesen, heißt es in der Meldung. „Innerhalb von einer Frist von drei Wochen waren alle sechs Vorstellungen, die wir für diesen Herbst eingeplant hatten, ausverkauft. Am 12. November konnten wir eine erfolgreiche Premierenvorstellung vor einem begeisterten Publikum präsentieren“, schreibt die Kabarett-Gruppe. In bewährter Manier würden die Schauspieler bekannte Charaktere, Typen und Szenen auf die Bühne bringen, die das Leben hier in der Region biete. „Manche werden solches oder ähnliches kennen und selber schon erlebt haben“, sind sich die Künstler sicher. „Der Text und die Regie lagen wieder in den Händen von Thomas Beck, der zwischenzeitlich schon einige Jahrzehnte Erfahrung damit hat.“

So reagiert die Kabarett-Gruppe

Da viele Interessenten keine Karten mehr für die Vorstellungen im Herbst bekommen hätten, seien schleunigst die Spieltermine für das Frühjahr festgelegt worden, berichtet die Kabarett-Gruppe. Im Zeitraum zwischen 19. März und 7. Mai wird laut Ankündigung das Kabarett insgesamt sechs Mal auftreten.

Karten können im Vorverkauf ab sofort online bestellt werden, und zwar über die Seite oigaart.com unter der Rubrik „Kabarett OigaArt“. Telefonisch ist eine Bestellung unter der Telefonnummer 07525/921350 (Anrufbeantworter) möglich. Die Karten sind auch direkt im Wirtshaus Schalander in Aulendorf erhältlich. Der Vorverkaufspreis von 19 Euro gilt dabei nur für vorher im Wirtshaus Schalander abgeholte Karten. Der Abendkassenpreis beträgt 22 Euro.

Gespielt wird wieder auf der Kleinkunstbühne unter dem Dach in der „Spielerei“ der Schlossbrauerei Aulendorf, Hauptstraße 30.

Spieltermine im Frühjahr 2023

An diesen Terminen tritt das Kabarett OigaArt mit ihrem neuen Programm „Schaumschlaga“ in Aulendorf auf:

Sonntag, 19. März, 17 Uhr

Samstag, 22. April, 19 Uhr

Sonntag, 23. April, 17 Uhr

Freitag, 5. Mai, 19 Uhr

Samstag, 6. Mai, 19 Uhr

Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr