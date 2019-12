Oberschwaben-Grüne unterstützen durchgängige Verbindung

Die Oberschwaben-Grüne treffen sich regelmäßig in Aulendorf, um sich vom Alb-Donau-Kreis bis zur Zollern-Alb inhaltlich auszutauschen und besser zu vernetzen. Ziel ist es laut Pressemitteilung auch, sich bei überörtlichen Themen abzustimmen. Beim jüngsten Treffen wurden vor allem Themen des Arten- und Klimaschutzes diskutiert.

Die Teilnehmer wollen den ländlichen Raum stärken und unterstützen daher die Forderung des Fahrgastverbandes Pro Bahn, des DGB und des BUND, dass im Zuge der Elektrifizierung der Südbahn auch der langsame Regionalverkehr modernisiert werde. Damit diejenigen Fahrgäste, die aus Richtung Ulm mit der Bahn reisen, nicht in Aulendorf umsteigen müssen, werde eine durchgehende Regionalbahn beziehungsweise Regio-S-Bahn von Ulm bis Friedrichshafen gefordert. Nur so sei der ÖPNV nach Auffassung der Oberschwaben-Grüne für Kunden interessant, wodurch das selbst gesteckte Ziel der Grünen-Landtagsfraktion in Stuttgart, das ÖPNV-Aufkommen zu verdoppeln, verwirklicht werden könne.

Passende Zeitpunkt gekommen

Jetzt sei der passende Zeitpunkt gekommen, die Bahnsteige in Aulendorf auszubauen, heißt es in der Pressemitteilung der Oberschwaben-Grünen weiter. Denn diese müssen ohnehin barrierefrei umgebaut werden. Durchgehende Nahverkehrszüge und Regio-S-Bahnen seien für Schüler und Pendler die entscheidende Voraussetzung fürs Umsteigen vom Auto zur Bahn. Wenn Menschen in bequemer, verlässlicher und ansprechender Form vorbei an Staus zum Arbeitsplatz und zur Schule kommen, gelinge das Ansinnen. Deshalb hat die Versammlung der oberschwäbischen Grünen-Kreisverbände in Aulendorf das von Manfred Blumenschein (Pro Bahn) und BUND-Vertreter Bruno Sing vorgestellte Vorhaben in einer Abstimmung befürwortet.