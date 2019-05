Nur eine Stimme pro Bewerber

Für die Wahl des Ortschaftsrates Zollenreute sind Flyer verteilt worden, in denen unter anderem über die Anzahl der zu vergebenden Stimmen informiert wurde. Dabei ist ein Fehler unterlaufen, teilte die Bürgerliche Wählerschaft (BW) der Ortschaft mit. So habe es in dem Flyer die Auskunft gegeben, dass einem Bewerber bis zu drei Stimmen gegeben werden können, was falsch sei. Da nur ein Wahlvorschlag eingereicht wurde, finde eine Mehrheitswahl statt. Jedem Bewerber könne nur eine Stimme gegeben werden.