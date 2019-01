Nolte sorgt sich um die Zukunft der Minigolfanlage

Wie geht es mit der Aulendorfer Minigolfanlage weiter? Diese Frage treibt Pächter Heinz Nolte aktuell um. Grund dafür sind jüngste Gespräche mit der Stadt. „Die Hütte soll abgerissen werden. Das wäre in Folge das Aus für die Minigolfanlage“, empört sich Nolte. Bürgermeister Matthias Burth bestätigte, dass es derzeit „grundsätzliche Überlegungen“ dazu gebe, wie es mittelfristig mit dem Freizeitangebot im Kurpark weitergeht. Der Gemeinderat werde sich in einer der nächsten Sitzungen mit dem Thema beschäftigen.

Seit vier Jahren ist Nolte Pächter der Minigolfanlage, nachdem die Stadt zuvor lange vergeblich nach einem Betreiber gesucht hatte. „Zu dem Zeitpunkt war das Minigolf in Aulendorf am Boden. Es kamen gerade mal rund 600 Spieler im Jahr“, berichtet Nolte. Seit 2015 habe der Freizeitsport allerdings einen regelrechten „Boom“ erfahren. So hätten sich die Zahlen sukzessive gesteigert, im Jahr 2018 haben laut Nolte insgesamt 2200 Spieler die Minigolfanlage im Kurpark genutzt. Darunter viele Gruppen wie beispielsweise zehn bis 15 Schulklassen im Jahr sowie Gäste aus dem ganzen Umland wie etwa Ravensburg, Wolfegg, Bad Saulgau und Bad Waldsee. Auch bei Kurgästen sei die Anlage im Park – geschickt gelegen „zwischen den beiden Kurhäusern“ – sehr beliebt. „Warum sollte man die Minigolfanlage ausgerechnet jetzt infrage stellen, wo es so gut läuft und immer mehr Leute kommen“, kritisiert der Pächter und passionierte Minigolfspieler.

Die Stadtverwaltung habe im Gespräch mit ihm recht deutlich gemacht, dass die Hütte, in der die Schläger und Golfbälle sowie Getränke, Tische und Stühle für die Außenbewirtschaftung gelagert sind, höchstwahrscheinlich abgerissen werden soll. „Auch die beiden Toiletten für die Gäste wären dann weg“, wundert sich Nolte. Die Begründung, die Hütte sei ein „Schandfleck“, marode und abbruchreif, will Nolte jedoch nicht gelten lassen, zumal sich auch die Probleme mit Schmierereien und Zerstörungswut rund um die Anlage im Vergleich zu noch vor drei Jahren extrem gebessert hätten. „Es gibt heutzutage günstige Möglichkeiten, die Fassade neu zu verkleiden und das Gebäude so herzurichten, dass es passt.“

Neue Ideen sorgen für Unverständnis

Dass die Stadt einen Skaterpark für 110 000 Euro plane (die SZ berichtete), aber für diese „beliebte“ Freizeitanlage im Herzen der Stadt kein Geld ausgeben wolle, führt bei Nolte zu Unverständnis. „Die Hütte ist vor zwei Jahren gestrichen worden, so schlimm ist es nicht. Zudem gibt es in Aulendorf einiges, was viel schlechter aussieht, zum Beispiel nebenan die frühere Orangerie, die ist seit 20 Jahren marode“, sagt der Pächter entrüstet.

Die geäußerten Ideen der Stadtverwaltung, dass Spieler die Schläger und Golfbälle anstatt vor Ort genauso gut im Rathaus ausleihen könnten, kann Nolte nicht nachvollziehen. „Als ob Spieler mit ihren Schlägern erst durch die Stadt laufen wollen.“ Viel gravierender sei jedoch, dass es ohne die Hütte und folglich ohne die bei Einheimischen, Spielern und Kurgästen beliebte Gartenbewirtschaftung keine Aufsicht mehr an der Minigolfanlage gebe. „Dann ist die Minigolfanlage in sechs Monaten runtergewirtschaftet, wenn keiner aufpasst oder die Bahnen täglich pflegt und reinigt“, ergänzt Konrad Würz, der regelmäßig ehrenamtlich in der Anlage aushilft, da Pächter Nolte oft damit beschäftigt sei, Kurgästen oder anderen Spielern das Minigolfen richtig beizubringen. „Er kann das wie ein Profi.“

Würz und Nolte vermuten, dass „es der Stadt ganz recht wäre, wenn die Anlage kaputtginge, denn dann kann man sie entfernen und die Fläche anders nutzen“. Für die beiden ist das jedoch nicht nachvollziehbar, denn: „Sonst gibt es in der Stadt keine Freizeitbeschäftigung mehr an zentraler Stelle, der Steegersee ist vor allem für Kurgäste zu weit weg.“

Für Nolte kommen die geäußerten Pläne der Stadt unvorhergesehen. „Als ich damals in Rente ging, konnte ich dadurch die Anlage übernehmen und habe zuletzt meinen 450-Euro-Job dafür aufgegeben – eben deswegen, weil es hier gut lief“, berichtet er. Im Sommer sei es mit Betreuung, Schlägerverleih, Bahnreinigung, Spielerläuterungen und Getränkeausschank ein Volltagesjob.

Die Einnahmen vom Minigolf teilen sich Stadt und Pächter Nolte zu jeweils 50 Prozent auf. 2018 seien es insgesamt 3000 Euro gewesen, also 1500 Euro für beide Seiten. Durch die Bewirtschaftung komme er in der gesamten Minigolfsaison auf insgesamt 4000 Euro. „Ansonsten lohnt sich der Aufwand nicht.“ Zudem sei die Gartenwirtschaft sowohl bei Aulendorfern als auch bei Kurgästen ein häufig besuchter Ort. „Es gibt in ganz Aulendorf keinen schöneren Platz zum gemütlich Sitzen und etwas zu trinken“, sind Würz und Nolte überzeugt. Sollte es das künftig nicht mehr geben, gebe es „richtig Stunk“ von vielen Aulendorfern. Denn der Platz sei ruhig und durch die Bäume sogar in heißen Sommermonaten ein „wunderbar angenehmer“ Ort zum Verweilen – auch für Nichtspieler. „Besonders Kurgäste sind nach Operationen froh, wenn sie in Ruhe hier sitzen können“, ergänzt Nolte, der mit weiteren 15 bis 20 Spielern aktuell in Planungen für einen Minigolf-Club sei.

Wie Bürgermeister Matthias Burth auf SZ-Nachfrage bestätigte, beschäftige sich die Stadt mit der Zukunft der Minigolfanlage. Fest stehe, dass das Gebäude alt sei. „Da kommen größere Unterhaltungskosten auf uns zu.“ So sei unter anderem das Dach nicht mehr richtig dicht und zudem sei die Hütte ein Treffpunkt für Jugendliche und Sprayer. „Der Hauptpunkt ist aber: Das Gebäude ist unterhaltungsintensiv und größere Investitionen sind absehbar.“ Daher sei mit Nolte ein Gespräch geführt und „seine Meinung gehört“ worden. Wie es grundsätzlich mit der Hütte und der Minigolfanlage weitergehe, müsse jedoch erst in den kommunalen Gremien erörtert werden. In der nächsten Sitzung soll das Thema daher auf die Tagesordnung des Gemeinderats.