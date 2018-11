Noch freie Plätze im Integrationskurs

Im Orientierungskurs der VHS (im Anschluss an den Alphabetisierungskurs) mit Beginn am Donnerstag, 15. November, sind noch Plätze frei. Die Kurszeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 13 von 17 Uhr. Kursort ist in Aulendorf, Hauptstraße 35, VHS im Schloss, Ratssaal. Klienten, die einen Alphakurs besucht und eine DTZ-Prüfung abgelegt haben, aber den Orientierungskurs und den Test „Leben in Deutschland“ noch nicht belegt haben, sollten so schnell wie möglich (mit den Unterlagen des Integrationskurses, einen Nachweis der Sozialleistungen sowie dem Ausweis) bei der VHS vorbei kommen. Laut Ankündigung der VHS sind die Plätze in Alpha-Orientierungskursen rar. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Oberschwaben in Aulendorf entgegen, Telefon 07525/9239340, E-Mail info@vhs-oberschwaben.de.