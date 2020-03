Noch freie Plätze bei VHS-Ausflügen

Die Volkshochschule Oberschwaben weist darauf hin, dass es für die Fahrt zur Stuttgarter Landesausstellung „Azteken“ mit Führung und Schokoladenseminar noch freie Plätze gibt. Der Ausflug findet am Freitag, 24. April, von 7.30 bis 20 Uhr statt. Treffpunkt ist am Schlosseingang, Hauptstraße 35. Die Teilnahme kostet 98 Euro, geht weiter aus der Pressemitteilung hervor.

Anlässlich des 500. Jahrestags der Landung des spanischen Eroberers Hernán Cortés im Golf von Mexiko eröffnet die Ausstellung einen neuen, vertiefenden Blick auf die Kultur der Azteken. Beginnend mit der Peripherie des aztekischen Imperiums (etwa von 1430 bis 1521 nach Christus) und der natürlichen und kulturellen Vielfalt Mexikos, nähern sich die Teilnehmer dem Inneren des Reiches und seiner Hauptstadt Tenochtitlan.

Federschilde und eine Grünsteinfigur

Im Fokus dieses Teils der Ausstellung stehen zwei von weltweit noch vier erhaltenen Federschilde der Azteken sowie eine hochwertige Grünsteinfigur. Nach dem Durchschreiten des Herrscherpalastes des Kaisers Moctezuma betreten die Besucher das Innerste des Imperiums: den heiligen Bezirk mit dem Haupttempel Templo Mayor. Als Leitfaden der Ausstellung dienen die Tribute, die das aztekische Imperium seinen eroberten Provinzen auferlegte. Sie flossen nach Tenochtitlan und in hoher Zahl weiter in den Templo Mayor, als Gaben an die Götter.

Nach der 90- minütigen Führung bekommt die Gruppe ein 30-minütiges Schokoladenseminar mit süßen Kostproben. Danach ist noch Zeit zur freien Verfügung. Abfahrt mit dem Bus ist um 7.30 Uhr am Schloss in Aulendorf, Abfahrt in Stuttgart um 17 Uhr (Ankunft in Aulendorf etwa um 20 Uhr). Im Preis enthalten sind Busfahrt, Reiseleitung, Führung und Eintritt und das Schokoladenseminar. Ein Zustieg ist nur in Aulendorf möglich. Anmeldeschluss ist am 8. April.

Besuch des Stadtschauspiels „Die Türmerin“

Außerdem besucht eine VHS-Gruppe am Freitag, 8. Mai, von 17.45 bis 20.30 Uhr das Ravensburger Stadtschauspiel „Die Türmerin“. Die Teilnahme kostet 20 Euro.

Beim unterhaltsamen und lehrreichen Stadtschauspiel „Die Türmerin“ führt die „wunderfitzige“ Türmerfrau Regina Nabholzin unterhaltsam durch das Ravensburg des 18. Jahrhunderts. Gespielt wird sie von Schauspielerinnen des Theaters Ravensburg. Das Schauspiel führt an verschiedene historische Plätze, beginnt an der Liebfrauenkirche und dauert etwa 75 Minuten. Beginn ist um 19 Uhr, der Treffpunkt an der Liebfrauenkirche in Ravensburg.

Die Teilnehmer treffen sich um 17.45 Uhr am Bahnhof in Aulendorf und fahren mit Gruppentickets der BOB-Bahn nach Ravensburg. Die Rückfahrt kann individuell erfolgen (nach Absprache mit den Gruppenticketteilern). Im Preis enthalten sind Bahnfahrt, Reiseleitung, Führung und Eintritt. Ein Zustieg ist nur in Aulendorf möglich. Anmeldeschluss ist am 30. April.