Nistkastenpaten für Erlebnispfad gesucht

Der BUND-Aulendorf plant in Kooperation mit der Stadt Aulendorf einen Nistkastenerlebnispfad zur Vogelbeobachtung am Rundweg des Steeger See. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Schule am Schloßpark realisiert, teilt die Ortsgruppe der Umwelt- und Naturschutzorganisation mit.

Artenschutz und des Erleben der Natur für Jung und Alt seien die Beweggründe, warum der BUND einen Nistkastenerlebnispfad in Aulendorf plant. Viele würden vom Artenschutz und Klimaschutz reden. Der Vorsitzender des BUND, Bruno Sing, erläutert: „Wir wollen gemeinsam ein positives Zeichen in Aulendorf setzen. Der Wanderpfad um den Steeger See ist bestens für einen Nistkastenerlebnispfad geeignet.“

Jeder Bürger kann gegen eine Spende „Nistkastenpate“ werden und einen Nistkasten erwerben. Dieser wird dann ein Teil des Nistkastenerlebnispfades. Es kann auch eine Patenschaft verschenkt werden. Die Holz-Nistkästen werden in Kooperation mit der Schule am Schlosspark hergestellt. Holz-Betonkästen werden je nach Anzahl der Spenden zugekauft. An jedem Nistkasten wird eine Informationstafel installiert, die eine Beschreibung des Nistkastentyps, des geeigneten Standorts für die Aufhängung sowie die Vogelarten beschreibt, für die der entsprechende Typ geeignet ist. Die Spender werden auf Wunsch an einer Informationstafel genannt.

Für folgende Vögel sind laut BUND Nistkästen geplant: Rotkehlchen, Grauschnäpper, Zaunkönig, Bachstelze, Amsel, Hausrotschwanz, Star, Buntspecht, Feld- und Haussperling, Kleiber, Trauerschnäpper, Baumläufer, Wasseramsel, Gartenrotschwanz, Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen- und Haubenmeise, sowie für Fledermäuse.