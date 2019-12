Nikolaus besucht Kinder der „Villa Wirbelwind“

Einen Besuch des Nikolauses hat es am Freitagmorgen für die Kinder des städtischen Kindergartens „Villa Wirbelwind“ anlässlich des Nikolaustags gegeben – zur Freude aller Mitgekommenen heuer wieder „von drauß’, vom Walde her“ im Aulendorfer Ried bei der Grillhütte und nicht wie zuletzt aufgrund widriger Wetterbedingungen im Garten des Kindergartens.

In prunkvollem Umhang, mit stattlicher Mitra und Bischofsstab gewandet, schritt der Nikolaus in langsam bedächtigen Schritten aus dem Nebel hervor. Wie jedes Jahr im Gepäck sein treuer und von manch einem Kindergesicht gefürchteter Knecht Ruprecht mit Sack und Pack und natürlich der drohenden Rute obendrein. Begrüßt wurde das Gespann denn auch sogleich durch munteren Kindergesang von Liedstücken wie etwa „Sei gegrüßt, lieber Nikolaus“, das die Erzieherinnen eigens für diesen Tag mit den Kleinen eingeübt hatten. Der fröhliche Chor wurde auch heuer wieder von Eugen Oswald an seinem Akkordeon begleitet.

Von kleinen, lustig anzusehenden Vorführungen der einzelnen Gruppen über bekannte Nikolauslieder ging es über zu Lob und Tadel vonseiten des heiligen Sankt Nikolauses. Die Rute des Knechts blieb jedoch zur Erleichterung der Kinder nur symbolischen Charakters, vielmehr erhielt jedes Kind im Anschluss seine „Nikolaussocke“, prall gefüllt bis an den Rand mit Leckereien, zurück. Doch auch die Erzieherinnen, Angestellten und alle ehrenamtlichen Helfer des Kinderhauses wurden vonseiten der Eltern für ihre tägliche Arbeit mit und an den Kindern durch eine kleine Aufmerksamkeit bedacht.

Als besonderes Schmankerl übte der Nikolaus in diesem Jahr zur sichtlichen Freude der Kinder ebenfalls Lob und Kritik an den Erzieherinnen und wünschte sich von ihnen darüber hinaus ein Ständchen des Liedes „Kling, Glöckchen, klingelingeling“. Einen letzten Liedgruß schmetterte die Kinderschar dem Nikolaus und seinem treuen Gefährten entgegen, als diese alsbald begleitet von Sang und Klang wieder im Nebel der Wälder entschwanden, nicht jedoch, ohne sich zuvor in freundlich wie auch zugleich mahnender Gebärde fürs kommende Jahr angekündigt zu haben.

Nun aber gab es Punsch und selbst gebackene Plätzchen für alle, der Himmel klarte auf und eine strahlende Dezembersonne brach sich Bahn. Eltern, Großeltern und Erzieherinnen standen in heiterer Runde beisammen, während die Kindergartenkinder das Gebäck um die Wette verzehrten und endlich übermütig im „Nikolauswald“ toben konnten.