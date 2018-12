Nikolaus besucht Grundschule

Fast 30 Jahre lang ist sie täglich hinter dem Tresen ihres Geschäfts gestanden, doch zum Jahresende ist Schluss: Aus gesundheitlichen Gründen schließt Heiderose Heinzelmann ihren kleinen Tante- Emma-Laden in der Tuttlinger Nordstadt. Leicht fällt der 64-Jährigen dieser Schritt nicht.

Es ist der letzte Laden dieser Art in Tuttlingen: Ein kleiner Tante-Emma-Laden auf wenigen Quadratmetern Fläche, in dem es außer Obst und Gemüse nahezu alles gibt, was zum täglichen Leben benötigt wird.