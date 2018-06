Nikolaus besucht Aulendorfer Grundschüler

Die vier ersten Klassen und die Juniorklasse der Grundschule Aulendorf hatten am vergangenen Freitag Besuch vom Nikolaus. Extra dafür haben die Schüler ein verschiedene Programmpunkte einstudiert, teilt die Grundschule mit.

„Sei gegrüßt lieber Nikolaus“, mit diesen Worten wurde der Nikolaus von allen Erstklässlern und ihren Lehrerinnen begrüßt. Die 100 Kinder waren sehr gespannt und haben ein vielfältiges Programm mit Gedichten, einem szenischen Spiel über das Kornwunder, einem Lichtertanz und Liedern vorgetragen, was dem Nikolaus sehr gefiel. Gespannt horchten die Schüler, was der Bischof von seinem Leben und Wirken erzählte. Natürlich konnte er auch aus seinem goldenen Buch einiges herauslesen, was die Schüler sehr freute: dass sie gerne zur Schule gehen, fleißig lesen, schreiben und rechnen lernen und dass viele nett und hilfsbereit sind. Nach dem großen Lob gab es dann doch noch ein wenig Tadel. Die Schüler versprachen dem Nikolaus in Zukunft mehr Ordnung zu halten und aufmerksam zuzuhören, wenn die Lehrerinnen etwas sagen. Dank des Fördervereins bekamen alle einen Hefenikolaus. Zum Abschluss verabschiedeten die Kinder den Nikolaus mit einem Abschiedsgedicht und wünschten ihm noch eine gute Reise. Der Nikolaus bedankte sich und machte sich auf den Weg.