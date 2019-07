„Nicht nur reden, sondern aktiv werden“

Als die ersten „Fridays For Future“-Demonstrationen auch in Blönried für Diskussionen in der Schülerschaft und unter den Kollegen sorgten, kam laut Pressemitteilung der Schule der Wunsch auf, dass man den Schülern die Möglichkeit geben sollte, sich mit Fragen, Diskussionen und Vorträgen zu Umweltschutz und nachhaltiger Lebensführung auseinanderzusetzen. „Wenn wir die Anliegen der Schüler für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Schöpfung ernst nehmen, müssen wir nicht nur im Unterricht über Umweltschutz reden, sondern als Schulgemeinschaft selbst aktiv werden“, meinte Klaus Schneiderhan.

Es fand sich ein Team, das sich mit der Planung und Gestaltung des „Tages der Schöpfung“ befasste. Miriam Kireva, Deutsch-und Geographielehrerin, arbeitete zusammen mit Florian Schönberger, dem Umweltbeauftragten der Schule, und der Biologie- und Chemielehrerin Judith Pauer ein Konzept für den Umwelttag aus.

Kinder und Tiere gehören zusammen. In diesem Sinne wanderten die Fünftklässler zusammen mit ihren Klassenlehrern und Betreuern nach Ebersbach-Ried zu einem Bio-Bauernhof. Die Sechstklässler beschäftigten sich mit dem Themenkreis Konsum und Plastik. Die Klassenlehrer boten eine Frühstück auf zwei Tischen dar. Einmal mit Plastikverpackung und einmal ohne. Die Aufforderung zum Aufräumen konfrontierte die Schüler des einen Tisches mit einem riesigen Müllberg, der entsorgt sein wollte. Bei den Siebtklässlern drehte sich alles um Bekleidung, Nachhaltigkeit und Fairness: Nach einer Präsentation von Conny Branz von der „Aktion Hoffnung“ erarbeiteten sich die Schüler selbstständig Lösungskonzepte, wie sie selbst durch ihr Konsumverhalten verantwortlicher handeln können. Lebensmittelverschwendung war das Thema der Achtklässler. Die Schüler sortierten Lebensmittel mit Macken in zwei Kategorien: verwendbar oder nicht. Bei manchem löste das neu gewonnene Wissen auch Betroffenheit aus. „Was hat mein Handy mit dem Krieg im Kongo zu tun?“ – Die Neuntklässler fanden in Teamarbeit die Antwort darauf. Eine Reflexion darüber, wie viele Handys in einer Familie in den letzten Jahren benutzt worden sind, sorgte in diesem Kontext bei einigen für Stirnrunzeln. Die Zehntklässler wurden von Bruno Sing vom BUND Aulendorf besucht, der mit Vorträgen zum Thema regenerative Energie die Schüler forderte, Impulse gab und zu Diskussionen ermunterte. Die Oberstufenschüler der Jahrgangsstufe 1 fuhren mit dem Bus nach Wilhelmsdorf. Sie erlebten eine mehrstündige Führung des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf durchs Ried.

Für Klaus Schneiderhan ist die Frage, wie die Menschen mit der Umwelt und natürlichen Ressourcen umgehen, eine entscheidende Herausforderung für die Generation der Kinder und Jugendlichen: „Wir wollen zeigen, dass es prinzipiell nichts gibt, was einem von einem vernünftigen und verantwortungsbewussten Handeln abhalten kann.“