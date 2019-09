Nicht nur Pater Fransiskus geht neue Wege

Nach 29 Jahren am Blönrieder Studienkolleg St. Johann ist die Lehrerin Ursula Halder in den Ruhestand gegangen. Zudem verabschiedeten sich Kollegium und Schulleitung von Lehrer Peter Hartmayer. Auch Pater Fransiskus Dose, der seit 2014 als Schulseelsorger tätig war, wurde verabschiedet.

Seit 1990 war die an der Pädagogischen Hochschule Weingarten in den Fächern Englisch und Sport ausgebildete Grund- und Hauptschullehrerin Ursula Halder als Erzieherin im Blönrieder Tagesheim tätig. Dort betreute sie Schüler beim Erledigen der Hausaufgaben, in den Freizeitstunden der Mittagspause bot sie unterschiedliche Aktivitäten an, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Auch im Unterrichtsgeschehen habe Ursula Halder am Studienkolleg eine wichtige Rolle gespielt, heißt es. Sie unterrichtete einige Jahre Sport, musste dies aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Bis zu ihrer Pensionierung war sie in der Unterstufe im Fach Englisch tätig.

Peter Hartmayer war seit 1990 als Biologie-und Chemielehrer tätig war. In seiner Abschiedsrede schilderte Joachim Will im Namen der Mitarbeitervertretung Hartmayers Start vor beinahe 30 Jahren und zählte seine vielen Verdienste für das Schulleben St. Johanns auf. So habe er nicht nur unzählige Biologie-Leistungskurse ins Abitur geführt, sondern auch jahrelang die Schülerband „Gentle Voices“ mitgeführt Zusätzlich habe Peter Hartmayer sich auch für die Mitarbeitervertretung im organisatorischen Bereich eingesetzt. Er schlägt nun aus familiären Gründen in Giengen seine Zelte auf.

Seit dem 1. Februar 2014 ist Pater Fransiskus Dose als Schulseelsorger am Blönrieder Gymnasium tätig gewesen. Nun geht es für ihn in München weiter, wo er seine Doktorarbeit schreiben wird. Pater Fransiskus habe Schulseelsorge als eine das Schulleben tragende und unterstützende Sorge um jeden einzelnen Menschen verstanden, heißt es. In wöchentlichen Klassengottesdiensten, die er vorbereitet und gefeiert hat, in den großen Gesamtgottesdiensten vor kirchlichen Feiertagen und bei Schulanlässen engagierte er sich für den christlichen Glauben an der Schule – Mit Offenheit, Warmherzigkeit und viel Verständnis für alles Menschliche sei er auf alle zugegangen.