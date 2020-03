New Yorker Rockrhythmen für Aulendorfer Tanzbeine

In der Nacht zum internationalen Frauentag ist in der Aulendorfer Bar Irreal Frauenpower angesagt gewesen: Die Band Susu aus New York, mit ihren beiden Leadsängerinnen Kia Warren und Liza Colby, trat dort am Samstagabend auf. Zusammen mit Joey Wunsch an der Gitarre, Connar McClelland am Bass und Ronnie Bruno am Schlagzeug sangen sie teils mit fünf Stimmen im Chor.

Fetzigen Rockrhythmen verführen zum Tanzen

Mit ihren fetzigen Rockrhythmen drang ihr Sound in die Tanzbeine des Publikums. Nach Ausflügen von Kia von der Bühne ins Publikum mit der singenden Frage „How was your day“ (dt.: Wie war dein Tag?) gelang es ihr, die Konzertbesucher trotz Coronavirus nah und dicht gedrängt an die Bühne zu holen. Sie würden diese Atmosphäre lieben, so Joey, wenn sie auch nicht nur auf kleinen Bühnen zuhause seien. Doch es war erst ihr siebter Auftritt in dieser Besetzung und sie sind erst seit fünf Wochen auf Europatour: von Dortmund über Aulendorf nach Bratislawa, wo sie ihren nächsten Auftritt haben. Die zu hörenden Titel waren aus ihrem im November 2019 erschienenen Album „Lopsided“.

Bewegungsreiche Künstlerinnen reißen mit

Ein wenig klinge Susu auch nach New Yorker Bronx, wenn die beiden kleinen 1,60 Meter großen Mädels singen: „Watching my size, I’m dangerous“. Aber andrerseits wirken sie auch sehr verletzlich, wenn sie langsam getragen von Schmerz und dem Warten auf ihn singen. Das Publikum hatten sie in Aulendorf dabei voll in der Hand, gingen mit ihm in die Hocke, um dann auf Kommando hoch zu springen. Überhaupt waren die beiden Sängerinnen andauernd, ihre Dreadlocks schüttelnd, in Bewegung.

Kurz nach Mitternacht verließen sie die Bühne. Doch das Publikum hatte noch lange nicht genug. Mit Klatschen, Johlen und Zugabe-Rufen holten sie sie mehrmals zurück auf die Bühne an die Instrumente. So wurde ihr Auftritt noch um eine weitere halbe Stunde verlängert: Eine Weile wurde in Aulendorf New Yorker Clubatmosphäre gezaubert.

Vorband A Real Good Band aus Ravensburg

Als Vorband hatten an diesem Abend A Real Good Band aus Ravensburg gespielt. Danni Lutz (Gesang), Andi Köhler (Gitarre), Chris Dunsch (Bass) und Adolf Klein (Drums) boten soliden Rock, Eigenkompositionen beginnend mit dem Titelstück aus ihrem neuen Album Demons. Neben unveröffentlichten Stücken wie „Trumpaholic“ oder „This very moment“ für ihr nächstes Album spielten sie auch Stücke wie „Highway witch“ oder „Lookin for something“ aus dem Jahr 2018, denn sie produzieren routiniert ihre Titel neben Familie und Beruf am laufenden Band.

Ihr nächster Auftritt im Irreal, wo sie sich, so Danni Lutz, als Hausband bezeichnen, ist am 25. April zusammen mit der Hardrock-Band The Empire Strikes aus Helsinki. Das nächste Konzert im Irreal ist schon in zwei Wochen mit Bad Shakyn, Ska aus Unterwaldhausen, und Reggae aus Köln mit der Johnny Reggae Rub Foundation.