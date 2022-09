Neuzugang am Studienkolleg St. Johann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

David Brändle heißt der neue Lehrer am Studienkolleg. Er unterrichtet die Fächer katholische Religion, Geographie und Mathematik. Nach seinem Referendariat in Tettnang freut sich der Oberschwabe, dass er in der Region bleibt. Mit Schwung und vielen Ideen startet der Junglehrer ins neue Schuljahr. Foto: Petra Kaifler