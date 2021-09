Neustart am Studienkolleg St. Johann

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

77 Fünftklässler wurden am letzten Dienstag am Studienkolleg aufgenommen. Mit ihren Eltern kamen die noch etwas aufgeregten Schülerinnen und Schüler an und wurden vor der Blönrieder Kirche auf dem Schulgelände von den KlassenlehrerInnen Carmen Tillmann, Alexandra Perchner und Pierre Groll empfangen. Diese mussten zunächst die Test-,Impf- und Genesenennachweise der Eltern kontrollieren, danach begann der feierliche Gottesdienst, mit dem traditionell die Schullaufbahn in Blönried beginnt und endet.

Auf dem Boden der Kirche hatte Tagesheimleiterin Ulrike Schmid Fußspuren aufgelegt als Zeichen für die Ankunft und das Beschreiten eines neuen Weges. Schulseelsorger Pater Rajesh Pare, der den Gottesdienst gemeinsam mit Diakon David Bösl leitete, erklärte, dass die Spuren auch einen Weg zum Altar zeigten, womit der „Weg der Liebe“ gemeint sei. Das Team der Klassenlehrer sah in den unterschiedlichen Fußspuren ein Zeichen sowohl für Diversität, Individualität und Gemeinsamkeit: aus allen Richtungen kommen die unterschiedlichen Kinder und bringen unterschiedliche Erfahrungen mit – der Beginn am Studienkolleg eint sie nun alle in dem Ziel, neue und intensive Klassengemeinschaften zu bilden. So wurden auch die Fürbitten von Tagesheimleiterin Ulrike Schmid, Eltern-und Schülervertretern und einem Lehrer als Spiegel der Schulgemeinschaft gelesen. Musikalisch wurde die Feier von den MusiklehrerInnen Herbert Wenzel an der Orgel und Anika Struppe an der Blockflöte begleitet. Gerade auch die schöne Musik trug zur festlichen Atmosphäre und zur Würdigung des Augenblicks bei, fanden viele Teilnehmer.

Genauso wie bei der Entlassfeier des Abiturs wurde jedes einzelne Kind beim Namen genannt. Jede Schülerin und jeder Schüler bekam einen Schlüsselanhänger mit einem kleinen Rucksack auf den Schulweg mit. In diesem Rucksäckchen steckte ein Psalm, der den Kindern Kraft und Zuversicht vermittelt. Zur Stärkung für den langen Tag gab es außerdem auch eine kleine Süßigkeit: notwendige Nervennahrung! Schulleiter Klaus Schneiderhan beendete mit einer kleinen Ansprache den Gottesdienst. Während die Schülerinnen und Schüler sich mit ihren neuen Lehrern schon zu ihren Klassenzimmern aufmachten und sowohl dort als auch beim herrlichen Spätsommerwetter auf dem weitläufigen Schulgelände mit Spiel und Spaß den ersten Schultag erlebten, hatten die Eltern in der Kirche die Möglichkeit zum Gespräch mit dem Schulleiter. Auch dies spiegelt den Geist der Schule wider: der enge Kontakt zwischen Schulleitung und Eltern. Um 12 Uhr wurden die Neuen von ihren Paten, einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse, abgeholt. Diese begleiteten sie zum Bus, wo sie dafür sorgten, dass jeder Fünftklässler auch in den richtigen Bus nachhause einstieg: Schule mit Herz und Verstand – das Studienkolleg heißt alle Neuankömmlinge herzlich willkommen!