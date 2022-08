Neues Programm der VHS Oberschwaben ist da

Die Volkshochschule Oberschwaben hat das Programm für das Herbst- und Wintersemester 2022/2023 veröffentlicht. Laut Pressemitteilung ist das gedruckte Programmheft an den bekannten Auslagestellen zu bekommen. Anmeldungen zu den neuen Kursen und Veranstaltungen sind jederzeit online oder in der Geschäftsstelle in Aulendorf möglich.

Neu ist ein Flyer, der mit QR-Codes den digitalen Zugang zum Heft ermöglicht. Auf der VHS-Homepage (vhs-oberschwaben.de) ist der Blätterkatalog eingestellt. Eine Reihe neuer Angebote finden sich im neuen Programm, doch auch viele bewährte Kurse und Veranstaltungen sind dabei. Das Schwerpunkthema widmet sich mit eine Veranstaltungsreihe dem Thema Klimawandel und den Auswirkungen auf unsere Natur.

Weitere Infos und Anmeldungen im Internet unter www.vhs-oberschwaben.de, E-Mail: info@vhs-oberschwaben.de oder telefonisch unter 07525 / 923 93 40. Im August hat die Aulendorfer VHS-Geschäftsstelle von Montag bis Freitag nur von 8 bis 12 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.