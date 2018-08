Neuer Zugang für Radfahrer zu den Gleisen 2, 3 und 4

Seit Jahren setzt sich der BUND Aulendorf nach eigenen Angaben für einen modernen, fahrradfreundlichen Bahnhof in Aulendorf ein. In Schreiben habe der BUND Verantwortlichen mehrere Vorschläge gemacht, wie der Zugang zu den Gleisen gelöst werden kann – mit Erfolg.

Die Vereinsmitglieder freuen sich nun über eine neue Fahrradschieberinne, die Radlern den Zugang zu den Gleisen 2,3 und 4 am Bahnhof Aulendorf erleichtert. Denn in Urlaubszeiten, an Wochenenden und auch im Alltag habe die Fahrradmitnahme im Schienenverkehr so deutlich zugenommen, dass oftmals größere Gruppen mit Fahrrädern unterwegs seien, die in der Lage sein müssten, zügig die Gleise zu wechseln.