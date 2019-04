Neuer Vorsitzender präsentiert sich

Am späten Sonntagvormittag hatte die Stadtkapelle Aulendorf zur dritten Auflage der Veranstaltung „Blasmusik mit Witz“ in den Hofgartensaal eingeladen. Die Begrüßung übernahm zur Überraschung vieler Anwesender der neue, frischgebackene Vorsitzende Matthias Dorner. Wie Dorner im Gespräch mit der SZ erklärte, hat sich das Gesamtkonzept mit der Mischung von Blasmusik und kabarettistischen Einlagen bewährt und hebt sich damit von traditionellen Frühschoppenkonzerten ab.

Den witzigen Part übernahm dieses Jahr der Aulendorfer Lokalmatador Florian Angele, der die Gäste unter anderem über urschwäbische Wortfindungen aufklärte, deren Definition letztendlich rein in der Betonung liegt. Wird doch ansonsten aus dem anerkennenden „Des isch en mords Bäschtler“ schnell ein „Kerl, der nichts zustande bringt“. Derweil war der musikalische Teil völlig unmissverständlich, hatte doch Dirigent Martin Rebmann ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen lies. Traditionelle Blasmusik wechselte ab mit konzertanten Stücken wie „Der 80er Kult Tour“ bis zum Schlagermedley „Udo Jürgens live“. Besonderen Beifall ernteten die Solisten, die Posaunist Helmut Heydt in seiner Zusatzfunktion als Moderator ankündigen konnte: am Saxophon Jürgen Schoch und Daniel Laux, Stefan Eppler an der S-Klarinette, Sibylle Leser an der Querflöte, Sebastian Manz an der Trompete, Jutta Döbele, Gesang und Flügelhorn mit Matthias Dorner am Tenorhorn und Moritz Schoch an der B-Klarinette.