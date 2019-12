Neuer „Treffpunkt im Advent“ kommt super an

„Sowohl der Wechsel des Veranstaltungsortes von der Kolpingstraße in den Reithof, als auch die Idee, weitere Mitstreiter ins Boot zu holen, sind super angenommen worden“, freute sich Stefanie Engel beim letzten „Treffpunkt im Advent“ am Sonntag. Er fand heuer erstmals mit neuem Konzept statt.

Seit 2007 hatte Familie Engel das Aulendorfer Event alleine gestemmt, zuletzt im Innenhof des Familienanwesens in der Kolpingstraße. Am neuen Veranstaltungsort im Reithof beteiligten sich neben dem bewährten Team von Engel Hotel & Diner und Droge 15 erstmals das Eiscafé am Schloss, das Fotoatelier Bucher, die Schlossbrauerei und das Gasthaus Schalander an der Veranstaltung.

Arbeit auf mehrere Schultern verteilt

So verteilten sich nicht nur Auf- und Abbau auf mehrere Schultern, auch das kulinarische Angebot wurde erweitert. Neben Glühwein und Kinderpunsch gab es heiße Schokolade, heiße Orange, Kaffeespezialitäten, Glühbier, Glühgin und Feuerzangenbowle; die rote Grillwurst wurde durch Reibolfwurst, Suppe, Minipizzen und Waffeln ergänzt. Das Fotoatelier Bucher sorgte mit einem zauberhaft dekorierten Schaufenster mit Außen-Illumination für vorweihnachtliche Atmosphäre, auf Wunsch wurde auch ein Kindershooting durchgeführt. Die Fotografin freute sich über die Belebung des Reithofs und das damit verbundene, ungezwungene Zusammensein von Groß und Klein an den Adventssonntagen.

Nette Gespräche unter den Besuchern

Ähnlich äußerte sich auch Arlia Francesco, Betreiber des Eiscafé am Schloss. „È un occasione di Socializzare per la comunità“ sagte er und übersetzte dies für die SZ mit „Es ist eine gute Gelegenheit, Gemeinschaft zu knüpfen.“ Seine Frau Mirjam Pepe lobte insbesondere die gute Zusammenarbeit unter den Beteiligten und die netten Gespräche mit den Besuchern. Auch Florian Angele von der Schlossbrauerei zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Aktion.

„Bei der langen Einkaufsnacht wurden wir buchstäblich überrollt“, berichtete Stefanie Engel und ergänzte, dass sie niemals mit so vielen Besuchern gerechnet hätten. Auch beim finalen „Treffpunkt im Advent“ waren es trotz widrigen Wetters mit heftigem Wind und zeitweisem Nieselregen hunderte Menschen, die den Reithof bevölkerten. Die Feuerschalen, die an den vorigen Terminen von der Jugendfeuerwehr beaufsichtigt wurden, blieben angesichts des böigen Windes dieses Mal aus, was die gute Stimmung jedoch nicht beeinträchtigte.

Kinder singen Weihnachtslieder mit

Dafür sorgte die Band „Engels & Friends“ mit toller Livemusik. Die vielen Kinder im Publikum sangen begeistert mit dem jüngsten Bandmitglied, der siebenjährigen Lilly den Weihnachtssong „In der Zuckerbäckerei“. Und auch die Erwachsenen stimmten ein ums andere Mal in die bekannten Weihnachtslieder ein.

Das neue Konzept stieß durchweg auf positive Resonanz bei den Anwesenden. Ein junger Familienvater wünschte sich, dass das Schloss während der Veranstaltungen besonders beleuchtet wird. „Ein kleines Kinderkarussell wäre auch klasse“, schlug seine Frau vor. „Dieses Event ist ausbaufähig und könnte sich zu einem Aushängeschild der Stadt entwickeln“, bekräftigte ein weiterer Besucher.