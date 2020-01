Neuer stellvertretender Vorsitzender bei der Marinekameradschaft

Das Aalener Autohaus Wagenblast hat seinen Servicebetrieb in Westhausen an die Koch-Auto-Gruppe mit Sitz in Schwäbisch Hall verkauft. Der Standort soll zum 1. Februar übergeben werden. In einem Brief an seine Kunden kündigt Auto-Wagenblast an, dass Koch alle Mitarbeiter in Westhausen übernehme.

Den Verkauf des Standorts Westhausen hat Wolfgang Röhsner, Geschäftsführer der Auto-Wagenblast Gruppe, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ bestätigt.