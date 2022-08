Neuer Oberarzt am Parksanatorium Aulendorf

Gregor Bachmann-Harildstad ist der neue Oberarzt mit Schwerpunkt onkologische Hals-, Nasen– und Ohren-Erkrankungen am Parksanatorium Aulendorf. Das teilt das Sanatorium in einer Pressemeldung mit.

Der gebürtige Aachener (57) hat Medizin in Köln studiert. Seine Fachpraktika und das Praktische Jahr absolvierte er in München, Oban (Schottland) und Köln. Weitere Berufserfahrung sammelte Bachmann-Harildstad in verschiedenen Krankenhäusern Nordenglands und Schottlands.

An der Universitätsklinik Köln legte er 1999 seinen Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde ab. Als Oberarzt vervollkommnete Bachmann-Harildstad seine fachliche Expertise an den Universitätskrankenhäusern in Tromsø, Oslo und Ahus.

Alle Krankheitsbilder, die am Parksanatorium im Kopf-Hals-Bereich behandelt werden, kennt Gregor Bachmann-Harildstad aus seiner bisherigen Tätigkeit als Mediziner. „Nach vielen Jahren einer überwiegend chirurgischen Karriere möchte ich meine Patienten nun nach Operationen und Behandlungen weiter begleiten und unterstützen.“

Nachsorge nach Krebsbehandlungen

Bachmann-Harildstad weiß aus seinen langjährigen beruflichen Erfahrungen, wie wichtig eine fundierte Behandlung von Krebspatienten nach OP, Chemotherapie und Bestrahlung ist. Der onkologischen Rehabilitation komme gerade für Patienten, die nach einer Krebserkrankung in der Kopf-Hals-Region neue Kommunikationsformen lernen müssen, eine immense Bedeutung zu, so der Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.

Wie das Sanatorium in der Mitteilung beschreibt, unterstützt der mehrwöchige Aufenthalt in Aulendorf Patienten darin, trotz der neuen Lebenssituation ihr Leben wieder aufzunehmen und ihrem Beruf wieder nachgehen zu können. Das Parksanatorium Aulendorf biete eine Spezialisierung von Fachkräften wie Logopädinnen, Diätassistenten, speziell ausgebildeten Pflegekräften und Lymphtherapeuten, die mit dem Facharzt zusammenarbeiten.

Was dem neuen Arzt wichtig ist

Laut Mitteilung setzt Bachmann-Harildstad auf Zuwendung und Motivation sowie den intensiven Austausch mit Selbsthilfegruppen wie zum Beispiel mit dem Verband für Kehlkopfoperierte auf Landes- und Bundesebene. Ihm gefalle der Ansatz der onkologischen Fachklinik, die neben der fachlichen Kompetenz auf eine besondere menschliche Haltung, die Aufmerksamkeit, Empathie und Zuverlässigkeit einschließt, Wert legt.

Das Parksanatorium Aulendorf ist eine Fachklinik für onkologische Rehabilitation der Waldburg-Zeil Kliniken. Sie ist spezialisiert auf die Behandlung von Beschwerdebildern, die durch die Krebserkrankung und insbesondere deren Behandlung entstehen. Schwerpunkte liegen auf der Nachsorge für Patienten mit Tumoren im Kopf-Hals-Bereich, dem Magendarmtrakt, urologischen, gynäkologischen und hämatologischen Krebserkrankungen. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an der Klinik beschäftigt.