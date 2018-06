Neuer Kunstraum in den Steegepavillons

Ausstellungsräume für Künstler sind in Aulendorf knapp bemessen. Aus diesem Grund hat sich Joachim Haas, Steegefreund und autodidaktischer Maler, etwas einfallen lassen: In den renovierten Steegepavillons hat er Ausstellungsflächen geschaffen. Eine erste Ausstellung wird er selbst bestücken. Sie wird zusammen mit dem Saisonauftakt des Naturstrandbads am Sonntag, 1. Mai, eröffnet.

Haas ist in Aulendorf kein Unbekannter. Jährlich organisierte er den Kunstkalender der Steegefreunde, eine Einnahmequelle für den Verein, der den Abmangel des Bads ausgleicht. Im vergangenen Jahr sorgte Haas Idee einer Fasssauna am Steeger See für Schlagzeilen (siehe Zeittext). Seine jüngste Idee, in den Steegepavillons eine Art Galerie einzurichten, ist eher zufällig entstanden, wie er berichtet.

Als Zufallsidee entstanden

„Es war eigentlich eine Schnapsidee“, sagt Haas. Bei der Baderöffnung vor einem Jahr habe er mitbekommen, wie zwei Männer sich darüber unterhielten, dass man in den Pavillons eine Bar machen könnte mit Blick nach draußen auf den mittlerweile bepflanzten und umgestalteten Eingangsbereich. „Da dachte ich mir, umgekehrt wäre es doch schön, wenn man rein und auf Bilder schauen könnte“, erinnert er sich.

Und tatsächlich: Wer dieser Tage an den Pavillons vorbei spaziert, kann durch die Frontscheiben bereits einen Blick auf bunte Bilder werfen, die Haas dort zur Probe aufgehängt hat. Im Eingangs- und Gastronomiebereich sind einige Wände weiß gestrichen und mit Galerieleisten versehen worden. Daran könnten die Bilder mit Nylonfäden einfach aufgehängt werden, sagt Haas.

Zwölf Ölbilder zum Auftakt

„Es gibt in Aulendorf viele Künstler, aber die stellen woanders aus“, sagt Haas und hofft, dass der ein oder andere auch das neue Angebot in den Steegepavillons annimmt. Die erste Ausstellung bis Pfingsten, bespielt er noch selbst. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

„Ich möchte mit zwölf Ölbildern den Anfang machen“, so Haas, der die Ausstellung unter das Motto „Rond om Aulendorf“ stellt. „Es sind Bilder, die ich von Fotos, die als Schnappschuss unterwegs mit dem Rad oder beim Wandern entstanden sind, dann zu Hause in meinem Garten gemalt habe.“ Einige stammten auch aus offenen Atelier-Aktionen am Steeger See. Die Bilder zeigen Landschaften, Sommer- und Frühlingsbilder. Entsprechend trägt die Ausstellung den Untertitel „Impressionen eines Rad- und Wanderfreundes“.

Und natürlich fehlt auch nicht der Steeger See selbst. „Liegefreuden im Ruhebereich“ zeigt drei Damen, die sich unter bunten Sonnenschirmen auf Liegestühlen hinter Lesestoff verstecken. Entstanden ist das Bild bereits 2011. „Die drei Damen sehe ich aber jeden Sommer“, sagt Haas. Dass sie für ein Ölgemälde Modell gestanden sind, das wüssten sie aber wohl nicht.